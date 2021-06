Poveri noi orfani di Wandavision: vedremo mai una seconda stagione della serie tv incentrata su Wanda Maximoff e il suo amato Visione? Elizabeth Olsen si è ultimamente espressa riguardo al progetto, confermando che Wandavision non dovrebbe avere un seguito. Nel corso di un’intervista a Variety con Kaley Cuoco, l’interprete di Wanda ha dichiarato: “Si tratta decisamente di una miniserie”. La star di The Flight Attendant ha ricordato che anche con loro era stata detta la stessa cosa, ma Olsen ha risposto in maniera decisa che il progetto Wandavision sia terminato con la prima stagione, precisando tuttavia che “Con la Marvel non si può mai essere certi”.

WANDAVSION, WANDA E VISIONE: UNITI PER SEMPRE

Kaley Cuoco ha poi chiesto a Elizabeth Olsen alcune precisazioni riguardo alla scena del dolore nella scena in cui Wanda e Visione si soffermano sul tema del dolore e in cui viene pronunciata la celebre battuta che rivela come esso altri non è che l’amore che prosegue. Al riguardo, Elizabeth ha riferito: “In realtà ero davvero preoccupata per quell’episodio. Abbiamo mostrato quei momenti che in realtà non abbiamo visto nel MCU. Alcuni sono stati rigirati e semplicemente non sapevo come avremmo messo tutti i pezzi insieme. Sembrava di provare la sensazione ‘Oddio, riusciranno a seguirci?’. O si ha l’attenzione dei tuoi spettatori oppure no, è quello che penso. Dai il meglio e speri semplicemente che le persone si emozionino o capiscano qualcosa a un livello più profondo”.

PER ELIZABETH OLSEN WANDAVISION NON È STATO UN LAVORO FACILE

Elizabeth Olsen, che in Wandavision ha recitato assieme al collega Paul Bettany (interprete di Visione) ha dichiarato che il lavoro nella serie Disney Plus non è stato facile, in quanto lei ama imparare le battute sul copione almeno una settimana prima di arrivare sul set, cosa che con una serie come Wandavision è stata tutt’altro che possibile, poiché “con i progetti Marvel ci sono sempre degli aggiustamenti, si riscrive la sceneggiatura continuamente”.

Kaley Cuoco & Elizabeth Olsen On WandaVision, The Flight Attendant, and Sitcoms | Actors on Actors

