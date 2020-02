Ieri sera allo Staples Center di Los Angeles si è tenuta la prima partita dei Lakers in città dopo la morte di Kobe Bryant. La stella del basket statunitense, cresciuto per molti anni in Italia, si è spento lo scorso 23 gennaio per un tragico incidente in elicottero nel quale ha perso la vita anche la figlia Gianna.

Kobe Bryant, ritiratosi nel 2015, aveva lasciato un segno indelebile nel mondo del basket internazionale, e non solo per le sue doti sportive. Amici e colleghi lo definiscono come una persona splendida, gentile, affettuosa e disponibile. Un grande uomo al quale tutti avrebbero potuto fare affidamento nel momento del bisogno.

Era dunque scontato e doveroso un omaggio dei Lakers in uno dei templi dello sport statunitense, quello stesso Staples Center che tante volte aveva accolto Kobe Bryant.

La partita di ieri si è dunque aperta prima di tutto con un lungo omaggio dello stadio allo sportivo, che potete recuperare qui sotto.

Successivamente, è stato il turno del ricordo di Lebron James. Il giocatore di basket ad oggi considerato numero uno al mondo ha ricordato l’amico e il collega con un lungo discorso. Molto commosso, Lebron James ha letto la sua lettera a Kobe Bryant di fronte ad un pubblico emozionato e ancora sconvolto per quanto accaduto.

Ecco il video del discorso di Lebron James dedicato a Kobe Bryant:

“Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we’ve seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020