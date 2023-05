Marco Mengoni con Elodie – Pazza Musica: video, testo e significato

Pazza Musica che vede Marco Mengoni ed Elodie per la prima volta insieme, è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare e non pensare più a niente.

L’immaginario di libertà e leggerezza è presente anche nel videoclip che richiama uno stile street, con dei riferimenti all’attitudine tipica del block party.

Il brano, che porta con sé l’immaginario della black music e beat di inizio 2000, vuole annullare tutte quelle preoccupazioni che non hanno più peso nella quotidianità.

E in quel momento pensare a “quando non c’era nessuno, solo una pazza musica” ha un sapore diverso: non più tristezza per il passato, ma felicità per il presente da vivere.

Ascolta qui la canzone

Testo Pazza Musica Marco Mengoni ed Elodie

Ma ti ricordi?

che ci siamo chiusi fuori di casa

che ci siamo fatti terra bruciata

stupide canzoni in mezzo alla strada

poi ti ricordi quando ti senti da solo?

ti ricordi quando non c’era nessuno?

solo una pazza musica

pazza musica

pazza musica

pazza musica

pazza musica

pazza musica

(In aggiornamento)

Potrebbe interessarti anche:

Tutti gli altri testi del nuovo album Materia (Prisma)