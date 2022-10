Marco Mengoni: audio e testo di Appunto 3

Appunto 3 è uno dei brani del nuovo album di Marco Mengoni, in uscita oggi, venerdì 7 ottobre, e intitolato Materia (Pelle).

Si tratta del nuovo attesissimo secondo capitolo del progetto musicale di Marco Mengoni, Materia, un viaggio in tre album iniziato con il multiplatino Materia (Terra) e che esplora tre diversi ambiti, anime e suoni musicali.

Ascolta qui la nuova canzone di Marco Mengoni

Testo Appunto 3

Oy, mama

Yo me muero por tu boca

Oy, mama

Ay, que me muero por tus ojos

Oy, mama

Que me muero por tus manos

Oy, mama

Que me muero por tus arrugas

(Mmm)

Arrugas

(Mmm)

Mama, mama

Oy, mama, mama

Oy, mama

Yo me muero por tu boca

Oy, mama

Ay, que me muero por tus ojos

Oy, mama

Que me muero por tus manos

Oy, mama

Que me muero por tus arrugas

(Mmm)

(Mmm)

(Mmm-mm)

Cosa ne pensate di Appunto 3 di Marco Mengoni?