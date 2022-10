Marco Mengoni: audio e testo di Respira

Respira è uno dei brani del nuovo album di Marco Mengoni, in uscita oggi, venerdì 7 ottobre, e intitolato Materia (Pelle).

Si tratta del nuovo attesissimo secondo capitolo del progetto musicale di Marco Mengoni, Materia, un viaggio in tre album iniziato con il multiplatino Materia (Terra) e che esplora tre diversi ambiti, anime e suoni musicali.

Ascolta qui la nuova canzone di Marco Mengoni

Testo Respira

Oi mama, ho un dolore alla testa,

non posso pensare

e spine nella mia bocca,

non riesco a parlare.

E un filo di fiato corto

appesso al petto

e la pelle che porto addosso

è un abito stretto.

È per la tua bocca che muoio.

È per le tue mani che muoio.

È per la tua bellezza che muoio,

ogni tua carezza che muoio, che muoio.

E nel sogno era un ombra distesa

lungo un precipizio

e la vita era come in atessa

dentro un buio

(Scompare…) Ogni male e paura.

()

(E andare…) Fermarsi e riprendere il viaggio

e rialsarzi di nuovo.

Oi, mamma ti sfiora il petto,

al risveglio sarai purita.

Oi, mamma riposa

che imparo il disegno delle tue dita.

È per la tua bocca che muoio.

È per le tue mani che muoio.

È per la tua bellezza che muoio,

ogni tua carezza che muoio, che muoio.

Dimentica le tue mani e dimentica la tua bocca.

Dimentica tutte le ombre che bussano alla tua porta.

Dimentica ogni tristezza che ti ha ingannato il cuore.

Dimentica tutti i silenzi e dimentica le parole

e respira, respira, respira, respira.

Respira, respira, respira, respira.

Oi mama, ho un dolore alla testa,

non posso pensare

e spine nella mia bocca,

non riesco a parlare.

E un filo di fiato corto

appesso al petto

e la pelle che porto addosso

è un abito stretto.

È per la tua bocca che muoio.

È per le tue mani che muoio.

È per la tua bellezza che muoio,

ogni tua carezza che muoio, che muoio.

(Muoio, muoio…)

(Muoio, muoio…)

Ogni tua carezza io muoio, muoio, muoio, muoio, muoio.

(Muoio, muoio…)

Ogni tua carezza io muoio, muoio, muoio, muoio.

(Muoio…)

(Che muoio, che muoio…)

È per la tua bocca che muoio.

È per le tue mani che muoio.

È per la tua bellezza che muoio,

ogni tua carezza che muoio, che muoio.

