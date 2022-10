Marco Mengoni: audio e testo di Parlami sopra

Parlami sopra è uno dei brani del nuovo album di Marco Mengoni, in uscita oggi, venerdì 7 ottobre, e intitolato Materia (Pelle).

Si tratta del nuovo attesissimo secondo capitolo del progetto musicale di Marco Mengoni, Materia, un viaggio in tre album iniziato con il multiplatino Materia (Terra) e che esplora tre diversi ambiti, anime e suoni musicali.

Ascolta qui la nuova canzone di Marco Mengoni

Testo Parlami sopra

E quando mangio e poi tramonta il sole

il vento dondola su un aquilone

tra milioni di persone io scelgo ancora te

e c’è chi arriva con una ragione

che passa come una stagione

che ti calpesta un poco il cuore e poi

E poi se ne va via, via, via, via, via

come una malattia prima o poi se ne andrà via

odore di sangria per questa via

come una malattia prima o poi se ne andrà via

Fossi capace come Pablo Neruda

staremmo già ballando sulla luna

ma il vino a questa festa no, non aiuta

Neru-Neruda, alma desnuda

ci fosse ancora tempo per una scusa

di questa hermana festa nella testa

e dita sulla pelle, un ombra confusa

Neru-Neruda, alma desnuda

E mentre guardo la televisione

tra volti vuoti di espressione

mi ricordo del tuo nome dentro una canzone

e c’è chi arriva senza una ragione

che passa come una stagione

e tu che arrivi dritto al cuore e poi

E poi te ne vai via, via, via, via, via

come una malattia prima o poi se ne andrà via

Fossi capace come Pablo Neruda

staremmo già ballando sulla luna

ma il vino a questa festa no, non aiuta

Neru-Neruda, alma desnuda.

Ci fosse ancora tempo per una scusa

di questa hermana festa nella testa

e dita sulla pelle, un ombra confusa

Neru-Neruda, alma desnuda

E ora andiamo via, via, via, via, via

come una malattia che prima o poi se ne andrà via

Fossi capace come Pablo Neruda

staremmo già ballando sulla luna

ma il vino a questa festa no, non aiuta

Neru-Neruda, alma desnuda

Ci fosse ancora tempo per una scusa

di questa hermana festa nella testa

e dita sulla pelle, un ombra confusa

Neru-Neruda, alma desnuda

Cosa ne pensate di Parlami sopra di Marco Mengoni?