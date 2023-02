Sanremo 2023: Marco Mengoni canta Let it be con The Kingdom Choir

Questa sera su Rai 1, durante il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2023 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 28 Artisti che partecipano alla competizione canora, di una cover con un ospite speciale.

Per quest’occasione Marco Mengoni canta una versione intima ma anche energica dell’intramontabile Let it be dei The Beatles, accompagnato dal coro gospel londinese The Kingdom Choir.

Marco ha realizzato una performance che ha mostrato tutta la sua intensità interpretativa, la sua sperimentazione musicale e le sue incredibili doti vocali, qualità che hanno ricreato un’atmosfera da sogno e che hanno meritato, come è successo, una standing ovation da parte del pubblico presente al Teatro Ariston.

Chi vota durante la quarta serata di Sanremo 2023

I cantanti in gara questa sera sono votati dal pubblico con il Televoto; dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; dalla giuria Demoscopica.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica dei 28 artisti in gara.

Oltre ad incidere sulla classifica generale, la performance delle cover avrà però anche un’altra conseguenza. Questa sera verrà decretato infatti il Premio Comune di Sanremo per il Duetto migliore.

Il video dell’esibizione di Marco Mengoni in Let it be

“Let it be, let it be, let it be, let it be

There will be an answer, let it be” L’esibizione integrale è su RaiPlay 👉 https://t.co/AJIddHdJHo

In audio su RaiPlay Sound 👉 https://t.co/6UNgI99eW5@mengonimarco @TheKingdomChoir #LetItBe #Sanremo2023 pic.twitter.com/38upKwzKv4 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 10, 2023



