Maggy Gioia ha insultato il Black Lives Matter? Cos’è successo davvero

Maggy Gioia, ex alunna de Il Collegio, non è solo una ragazza studiosa ma anche molto intelligente. E come tutte le persone intelligenti preferisce riflettere e agire autonomamente.

È successo che, durante il recente gran premio d’Austria di F1, Charles Leclerc (pilota della scuderia Ferrari) ha scelto di non inginocchiarsi come segno di adesione al Black Lives Matter.

L’accaduto ha fatto subito il giro del web, con il pilota che è stato automaticamente accusato di razzismo. Anche Maggy Gioia ha voluto dire la sua, prendendo le difese dello sportivo e affermando che lei avrebbe fatto lo stesso.

Questo non perché sia razzista o non appoggi la causa della comunità afroamericana. Come lo stesso Leclerc ha poi dichiarato, non sono i gesti plateali a fare la differenza quando si tratta di ingiustizie. Sono invece importanti i piccoli gesti a favore di un mondo più equo, quelli che ognuno di noi dovrebbe compiere ogni giorno. Senza questi gesti, aderire al movimento resta un dettaglio fine a se stesso, “una pagliacciata”, ha detto Maggy, a sua volta accusata di razzismo.

Secondo lei, non è il Black Lives Matter o idealmente il White Lives Matter che possono vincere le disparità dovute all’etnia o a qualsiasi altro fattore. “Tutte le vite contano”, precisa Maggy Gioia che sottolinea anche quanto sia importante trovare dei metodi alternativi per lottare contro la discriminazione, di qualsiasi natura essa sia.

Insomma quello, dell’ex collegiale è sicuramente un punto di vista differente rispetto al coro unanime che abbiamo visto prendere vita in questi ultimi mesi, nelle piazze e sui social, in risposta ad una questione di sicuro importante.

Anche se il suo pensiero può essere oggetto di discussione, in base a quanto da lei affermato non si può certo dire che abbia volutamente offeso il Black Lives Matter.

MAGGY GIOIA PARLA DEL BLACK LIVES MATTER: “UNA PAGLIACCIATA"

Watch this video on YouTube