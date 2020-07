Addio Naya Rivera: le sue 5 esibizioni più belle in Glee

Naya Rivera, che in Glee interpretava Santana Lopez, è stata una delle colonne portanti della serie. Una della vecchia guardia che abbiamo imparato ad amare e sostenere in tutto il suo percorso ed è facilmente diventata uno dei personaggi più apprezzati della serie, merito anche della sua interprete.

Con la notizia della sua scomparsa a soli 33 anni, non possiamo fare a meno di ricordare alcuni dei momenti che in Glee ci hanno emozionato di più, lasciando il personaggio di Santana nel nostro cuore per sempre. Anche se al momento è la cosa meno importante, per tutti i gleek può essere un momento di condivisione.

Mentre il nostro pensiero va alla famiglia e al resto del cast per questa tragica scomparsa, vogliamo rendere omaggio all’attrice rivivendo un ruolo che l’ha resa indimenticabile. Ricordiamo insieme alcuni dei momenti più belli, commoventi ed emozionanti di Santana.

Ecco le 5 esibizioni più belle di Naya Rivera in Glee

Una delle prime canzoni che ci ha fatto scoprire il suo talento come cantante: Valerie di Amy Winehouse: la sua presenza scenica è sempre stata innegabile.

GLEE - Valerie (Full Performance) HD

Watch this video on YouTube

La dedica di Santana a Brittany sulle note di Mine di Taylor Swift: un momento romantico e bellissimo.

GLEE - Mine (Full Performance) HD

Watch this video on YouTube

If I Die Young -- The Band Perry, la commovente performance nell’episodio dedicato alla scomparsa di Finn (Cory Monteith): senza dubbio uno dei momenti più toccanti della serie.

GLEE - If I Die Young (Full Performance) + Break Down (Official Music Video) HD

Watch this video on YouTube

River Deep Mountain High -- Ike e Tina Turner uno dei duetti più potenti con Mercedes (Amber Riley): ritmo allo stato puro. Una delle esibizioni più irriverenti della serie.

GLEE - River Deep, Mountain High (Full Performance) HD

Watch this video on YouTube

Girls On Fire di Alicia Keys, che Santana/Naya ha interpretato alla perfezione: probabilmente una delle sue esibizioni più belle.

Girl On Fire (Full Performance) | GLEE

Watch this video on YouTube