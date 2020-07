Il Collegio 5: già confermato uno degli studenti della classe? Ecco la verità

Nelle scorse ore un profilo Twitter, @Nicknameless_, ha scatenato un piccolo grande putiferio lanciando una notizia bomba. La ragazza, di cui però non conosciamo la vera identità, aveva infatti confermato ai suoi follower di essere stata presa per il Collegio 5.

Ecco il tweet di Nicknameless riguardante Il Collegio 5

RAGA MI HANNO PRESA PER IL COLLEGIO 5 — Nicknameless 👁️👄👁️ (@Nicknameless_) July 10, 2020

Il cinguettio della ragazza ha ricevuto tantissime interazioni (oltre 100 RT, più di 2800 like ad oggi) e un sacco di commenti. Sono stati in molti a congratularsi con Nicknameless_ per l’ammissione a Il Collegio 5 e ad invitarla a dare il meglio di sé in trasmissione.

Tuttavia, com’era comprensibile, fin da subito sono anche stati in molti a dubitare delle sue affermazioni. Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, infatti, i casting de Il Collegio 5 sono in realtà iniziati da pochissime settimane. La stessa produzione è ancora in fase embrionale, e questo è ovviamente legato al tema Covid-19. Tutto è rallentato e, in effetti, sembrava molto strano che ci fossero già dei ragazzi selezionati per la trasmissione.

La verità è venuta a galla poche ore dopo. @Nicknameless_ ha infatti rivelato di avere semplicemente deciso di fare uno scherzo ai suoi follower. Lasciandoci, va detto, un po’ di amaro in bocca e la curiosità di saperne di più su questo nuovo cast!







Ecco il tweet.

⚠️⚠️LO SCHERZO È BELLO QUANDO DURA POCO⚠️⚠️

È UNO SCHERZO, NON È VERO — Nicknameless 👁️👄👁️ (@Nicknameless_) July 10, 2020

Nel frattempo, si dice che le riprese de Il Collegio 5 siano in realtà già iniziate. Nulla di ufficiale, ma si vocifera che la nuova edizione del docu-reality sia girata nel Lazio, in un collegio di Anagni. In un video rubato apparso online vediamo un gruppo di nuovi alunni entrare nella presunta struttura de Il Collegio 5 che questa volta sarebbe una vera scuola e non un collegio in disuso (più precisamente si tratterebbe del Convitto Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone).