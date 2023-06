Indiana Jones il cast a Taormina, Harrison Ford “Un addio emozionante”

Oggi a Taormina è arrivato il cast Indiana Jones e il Quadrante del Destino che ha presentato l’ultimo capitolo del franchise. Erano presenti Harrison Ford, che nel film veste per l’ultima volta i panni del celebre archeologo, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen che interpretano rispettivamente Helena Shaw e il villain Jürgen Voller.

Girato parzialmente in Sicilia, nello specifico nei pressi di Siracusa – anche se lo stesso Harrison Ford ammette di non riuscire a localizzare precisamente tutte le location scelte, il film è un ritorno al cinema d’avventura per famiglie. Un addio in grande stile a uno dei personaggi che hanno reso Ford immortale. Non è la prima volta che, negli ultimi anni, l’attore rivisita un suo personaggio storico ma ammetto “Reinterpreto un personaggio solo se giudico la sceneggiatura sufficientemente buona e se aggiunge qualcosa in più rispetto a quello che era stato detto in precedenza”.

Riguardo questo abbiamo chiesto proprio a lui com’è stato interpretare Indiana Jones in un momento della sua vita diverso, in cui sicuramente c’è meno azione e prevalgono le emozioni. “Senza emozioni un personaggio non sarebbe tale”, ha detto Harrison Ford, “Ma credo che questo sentimento sia anche dettato dal fatto che sia l’ultimo film della saga. È un addio e quindi è tutto più emozionante”.

Molte di queste emozioni scaturiscono dal rapporto che il protagonista intreccia con la sua figlioccia, interpretata da Phoebe Waller-Bridge la quale non si è pronunciata alla domanda sul futuro del franchise. Molti infatti pensano a una serie spin-off con lei protagonista, ma l’attrice si è limitata ad affermare che l’eredità di Indiana Jones vivrà grazie a quello che ha costruito Harrison Ford.

A questo proposito Mads Mikkelsen ha affermato che per durante la lavorazione è stato fondamentale capire quali fossero i limiti per spingersi oltre arrivando a fare qualcosa che è stato fatto bene per 42 anni.

Il risultato è, nelle parole di Harrison Ford un “investimento emotivo finale” dedicato al pubblico che segue da anni le avventure di Indy e a cui il nuovo film è dedicato.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscirà nei cinema il 28 giugno.

