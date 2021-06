Louis Tomlinson: secondo disco e un nuovo concerto in Italia in arrivo

Ci sono due ottime notizie per tutttii fan e le fan italiane (e non ) di Louis Tomlinson! Il cantante degli One Direction ha infatti annunciato via Instagram di essersi messo al lavoro su nuova musica!

Ai fan è bastata una foto del cantante in studio di registrazione per perdere la testa! Lo scatto, diventato virale in men che non si dica, ha spinto le directioner a lanciare l’hashtag #LT2isComing, intasando Twitter di messaggi entusiasti.

Se così fosse, Louis starebbe dunque per pubblicare nuovi pezzi inediti a poco meno di due anni di distanza dal suo travolgente esordio solista con Walls.

Qui sotto trovate la foto condivisa da Louis Tomlinson!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)



Ma non finisce certo qui! Vi ricordate quando su Ginger Generation vi abbiamo parlato del prossimo concerto di Louis in Italia?

Il concerto di Louis Tomlinson previsto originariamente il 29 luglio 2020 al Carroponte di Milano, successivamente spostato prima al 5 febbraio 2021 e poi al 30 agosto 2021 al Fabrique di Milano, è stato infatti riprogrammato l’8 aprile 2022 al Lorenzini District, sempre a Milano.

Ecco, questo non sarà l’unico live italiano del prossimo tour mondiale del cantante britannico!

Indipendente Concerti ha confermato che, vista l’enorme richiesta dei biglietti, è attualmente al lavoro per aggiungere una nuova data che verrà aggiunta a breve! Basterà avere soltanto un po’ di pazienza! Qualche giorno e ne sapremo di più!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Indipendente Concerti (@indipendenteconcerti)

Nel frattempo, vi ricordiamo, che i biglietti per il tour di Louis in Italia saranno in vendita su TicketMaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti acquistati precedentemente per la data di Milano restano validi per il nuovo appuntamento.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati preghiamo di consultare le FAQ sul sito di Live Nation https://www.livenation.it/ show-updates