Liam Payne e Maya Henry si sono lasciati: ecco la reazione del cantante

Liam Payne e Maya Henry si sono lasciati: si è ufficialmente conclusa una delle relazioni più importanti e durature del membro degli One Direction!

A confermare la fine della relazione è stato Liam in persona, in una recente intervista.

Ecco come Liam ha commentato la rottura allo speaker Steve Bartlett al podcast Diary of a CEO:

In questo momento più che mai sento che sto facendo del male alle persone, e non potrei sentirmi più deluso da me stesso. Questa cosa mi dà un terribile fastidio. La verità è che non sono mai stato molto bravo con le relazioni. E io so come mi comporto quando sono in una relazione, arrivato a questo punto. Non sono bravo a gestirle quindi devo lavorare su me stesso prima di buttarmi su qualcun altro. Ecco cos’è successo con la mia ultima relazione. Non le stavo più dando la migliore versione di me. Era meglio che io me ne chiamassi fuori. Facendo quello che facevo non mi sentivo bene. Ma doveva succedere per forza. Credo sia un modo un po’ stucchevole per dire che era la cosa migliore da fare per entrambi. Spero davvero che lei sia felice.