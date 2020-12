Louis Tomlinson concerto in streaming del 12 dicembre: come partecipare allo speciale live dell’artista su Veeps? Scopritelo su Ginger Generation!

Louis Tomlinson concerto in streaming del 12 dicembre: ecco le info sul live in onda su Veeps!

Clicca qui per comprare Walls!





Considerato che in questo brutto periodo di pandemia non è ancora possibile fare concerti (e chissà quando potremo tornare sotto palco!) Louis Tomlinson ha deciso di farci pesare meno la sua mancanza! L’artista britannico membro degli One Direction ha organizzato per stasera, 12 dicembre, uno speciale live in diretta streaming su Veeps.

Non è certo questa la prima volta che un artista organizza un live in diretta streaming per i suoi fan. Il collega Liam Payne è infatti ormai abituato alla piattaforma, dove ha già tenuto ben tre concerti.

Sarà questa, fra l’altro, una delle primissime occasionin in cui Louis Tomlinson avrà un palco tutto per sé per presentare i nuovi pezzi contenuti nel suo disco d’esordio solista. Walls, questo il titolo del progetto, è uscito lo scorso gennaio ma a causa dell’emergenza sanitaria non è praticamente riuscito ad ottenere la promozione che si meritava.

Con i proventi di questo live, Louis Tomlinson punta a supportare cinque cause molto importanti

FareShare (https://fareshare.org.uk)

Crew Nation (https://livenation.com/crewnation)

Stagehand (https://www.stagehand.org.uk)

Bluebell Wood Children’s Hospice (https://www.bluebellwood.org).

Con lo spettacolo Louis punta inoltre a supportare tutti i membri della sua crew live, profondamente colpita dalla crisi legata alla pandemia. Nel caso in cui ve lo doveste perdere, in ogni caso, non preoccupatevi: il concerto sarà disponibile on demand anche il 14 dicembre a partire dalle ore 13 (fuso italiano).

I biglietti per il live, che andrà in onda a partire dalle ore 9 (secondo il fuso italiano) sono disponibili a questo link al prezzo di 18 dollari, circa 14 euro e 80 centesimi.