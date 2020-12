Una bellissima notizia per tutti i fan più nostalgici di Nickelodeon: iCarly sta ufficialmente per tornare!

Come confermato su Tv Line, infatti, iCarly, una fra le più celebri serie di Nickelodeon, sarà presto oggetto di uno speciale reboot con il cast originale, OMG!

Il reboot di iCarly: ecco tutto quello che sappiamo sulla serie!

Avete letto bene! Stanno ufficialmente per fare il loro ritorno Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kres! La nuova versione della celebre serie sarà diretta da Jay Kogen e Ali Schouten. La notizia è giunta in anteprima da Tv Line e l’hanno riportata diverse autorevoli fonti come per esempio Variety.

La serie di iCarly originale aveva accompagnato migliaia di adolescenti in tutto il mondo con 6 stagioni e un totale di 97 episodi spalmati fra il 2007 e il 2012. Lo show era diventato un punto di riferimento per molti, battendo record di ascolti negli Stati Uniti.

Attenzione però: il reboot non andrà in onda su Nickelodeon, e non sappiamo se sarà trasmesso anche in Italia, almeno per ora. Il reboot di iCarly sarà infatti un’esclusiva di Paramount Plus, servizio di streaming disponibile al momento solo negli USA.

Questo revival, fra l’altro, si inserisce in un contesto storico in cui molti produttori hanno rimesso mano a vecchi progetti. Di recente, per esempio, si è fatto un gran parlare del possibile reboot di Zoey 101. Fra i prodotti oggetto di revival in tempi non sospetti troviamo fra gli altri Saved by the bell e Lizzie McGuire.

Siamo davvero molto curiosi di scoprire quello che questo reboot di iCarly avrà in serbo per noi!

Qui sotto trovate la sigla italiana della serie!