Un regalo molto speciale in arrivo da parte di Liam Payne degli One Direction! L’artista britannico, rimasto orfano del suo tour estivo che avrebbe fra l’altro dovuto toccare anche l’Italia, ha deciso di organizzare un concerto in streaming!

Clicca qui per comprare LP1!





L’obbligo di distanziamento sociale causa Covid-19 non ha infatti tolto a Liam Payne la voglia di cantare e di esibirsi per il suo pubblico. Il prossimo 17 luglio Lima ha imbastito a proposito il The LP Show, uno spettacolo imperdibile trasmesso in diretta streaming.

La piattaforma che ospiterà l’evento si chiama Veeps ed è uno spazio online fondato da Benji e Joel Madden del gruppo Good Charlotte. Questa piattaforma permette agli artisti di vendere biglietti direttamente ai fan per delle speciali performance dal vivo.

The LP Show, come riportato anche da Billboard, sarà un concerto a tutti gli effetti con tutti i crismi del caso. Insieme a Liam Payne ci sarà una band dal vivo e l’artista si esibirà per i fan (sparsi in giro per il mondo e collegati in diretta) nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid-19.

Come seguire in diretta The LP Show di Liam Payne: ecco dove acquistare i biglietti

Proprio come un qualunque concerto, anche per questo live i fan dovranno comprare dei biglietti per parteciparvi. Contrariamente ad un evento normale, in realtà, questo in particolare sarà soprattutto a scopo benefico. Ecco perché i fan avranno la possibilità di scegliere quanto pagare per il live, a partire da un minimo di 10 dollari.

Tutti i proventi del concerto di Liam Payne andranno a The Trussell Trust, che lavora con un network di oltre 1200 banchi alimentari in giro per il mondo per garantire l’accesso al cibo durante la pandemia di coronavirus.

Vi informiamo che la piattaforma che si occuperà delle prevendite del concerto su Veep è Spotify. Ai “top listeners” di Liam Payne la piattaforma concederà un numero limitato di biglietti in esclusiva, grazie al programma Fan Firs.

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili a partire dal 9 luglio mentre la vendita generale sarà aperta il 10 luglio alle ore 21 (fuso italiano).

Per maggiori informazioni e per comprare i biglietti vi invitiamo a visitare il sito di Veeps! Il live inizierà alle ore 21 (orario italiano)