Live Nation è lieta di annunciare l’unica data in Italia per l’estate 2022 di Louis Tomlinson, prevista il 3 settembre all’Ippodromo SNAI di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival.

L’annuncio arriva dopo le numerose richieste da parte dei fan che chiedevano a gran voce sui social network un’altra data italiana della popstar britannica, raggiungendo un totale di quasi 20mila tweet con l’hashtag #onemorelouforitaly.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 12:00 di mercoledì 9 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 10 giugno alle ore 12:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

PREZZO BIGLIETTI DATA ITALIANA LOUIS TOMLINSON:

Posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

PIT: € 60,00 + diritti di prevendita

Louis Tomlinson è al lavoro sul suo secondo album

Il cantante degli One Direction ha annunciato pochi giorni fa, via Instagram, di essersi messo al lavoro su della nuova musica!

Ai fan è bastata una foto del cantante in studio di registrazione per perdere la testa! Lo scatto, diventato virale in men che non si dica, ha spinto le directioner a lanciare l’hashtag #LT2isComing, intasando Twitter di messaggi carichi d’ entusiasmo.

Se così fosse, Louis Tomlinson starebbe dunque per pubblicare nuovi pezzi inediti a poco meno di due anni di distanza dal suo travolgente esordio solista con l’album Walls. Qui sotto la foto pubblicata dall’artista che lascia presagire il suo imminente progetto discografico.