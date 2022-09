The Hanging Sun – Sole di mezzanotte: cast, trailer e trama del film

The Hanging Sun – Sole di mezzanotte è il film Sky Original, prodotto da Cattleya, Groenlandia e Sky, che chiuderà Venezia 79. Il film è tratto dall’omonimo romanzo best seller dello scrittore norvegese Jo Nesbø, uno degli autori contemporanei di riferimento per gli amanti del genere noir e thriller.

Il titolo del film da riferimento all’estate norvegese. Un momento dell’anno in cui il sole non tramonta mai. Proprio in questo frangente si intrecciano le vicende di vari personaggi, come possiamo già vedere dal trailer.

The Hanging Sun – Sole di mezzanotte trama e cast

John (Alessandro Borghi) è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta.

Diretto da Francesco Carrozzini, il film vede la presenza di un cast internazionale capitanato dal nostro Alessandro Borghi: ormai uno degli attori italiani più apprezzati sia in casa che all’estero.

Insieme a lui anche Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, con Peter Mullan e Charles Dance.

The Hanging Sun – Sole di mezzanotte quando esce

Il film uscirà nei cinema il 12, 13 e 14 settembre e prossimamente disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

The Hanging Sun – Sole di mezzanotte sarà proiettato in anteprima a Venezia 79 nella sezione Fuori Concorso durante l’ultimo giorno della Mostra.

