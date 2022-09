Lizzo: 2 Be Loved (I’m Ready) è la nuova hit virale su TikTok

Ormai è evidente, Lizzo ha una nuova hit virale! Si tratta del suo singolo 2 Be Loved (I am Ready).

Recentemente premiata agli Emmy e agli MTV Video Music Awards, l’artista è pronta a invadere di nuovo le classifiche mondiali con il nuovo pezzo.

Tra le altre cose, 2 Be Loved ha iniziato a diffondersi sempre più su TikTok dopo che la stessa Lizzo lo ha pubblicato ballandolo in una versione duetto.

Successivamente, la cantante e rapper si è esibita sulle note del brano ai VMA’s. E così diverse creators hanno replicato la challenge sulla piattaforma, ispirandosi alla coreografia originale!

La nuova hit di Lizzo è tratta dal suo album Special che è stato incoronato da Rolling Stone come “l’album più sfacciatamente gioioso, diversificato dal punto di vista sonoro ed emotivamente profondo pubblicato da una major dai tempi di Lemonade di Beyoncè“. E voi siete d’accordo?

Guarda il video ufficiale della canzone

Testo 2 Be Loved

[Intro]

Girl, I’m ‘bout to have a panic attack

[Verse 1]

I did the work, it didn’t work, ah, ah (Mm, mm)

That truth, it hurts, goddamn it hurts, ah, ah (Goddamn, it hurts)

That lovey-dovey shit, was not a fan of it (Uh-uh)

I’m good with my friends, I don’t want a man, girl

I’m in my bed, I’m way too fine to be here alone (Too fine)

On other hand, I know my worth, ah, ah

And now he callin’ me (Brr), why do I feel like this?

What’s happenin’ to me? Oh, oh, oh

[Chorus]

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved?

[Verse 2]

How am I supposed to lovе somebody else (Shee, shee, shee)

Whеn I don’t like myself? Like, ooh

Guess I better learn to like this, ooh (True)

It might take my whole life just to do (Damn, hey, hey)

He call me Melly (Ayy), he squeeze my belly (Yeah)

I’m too embarrassed (Ah) to say I like it

Girl, is this my boo? (Is this my boo?)

That’s why I’m askin’ you ‘cause you know I’ve been through

[Chorus]

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved, to be loved? (Yeah)

[Bridge]

You found me, I was fed up with the fantasy

What you wanna do? Think I’m ready, ooh

Think you like that, think you like that

When I clap back like that, let me know (Let me know)

You found me, I was fed up with the fantasy

What you wanna do? Think I’m ready, ooh

Think you like that, think you like that

When I clap back like that, let me know

[Chorus]

Am I ready (Girl, there ain’t a doubt)

Am I ready (What you talkin’ ‘bout?)

Am I ready (You gon’ figure it out)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

Am I ready? (You deserve it now)

(Is you ready, ready, ready?)

‘Cause I want it (That’s what I’m talkin’ about)

Am I ready (You gon’ figure it out)

(Yeah, yeah, woo, woo, woo)

To be loved (To be loved), to be loved? (To be loved)

[Outro]

(Am I ready?)

Yesterday, I would have run away

And I don’t know why

I don’t know why (To be loved), know why (To be loved)

(Am I ready?)

Yesterday, I would have run away

And I don’t know why (Did you know?)

I don’t know why, but I’m ready

Traduzione 2 Be loved di Lizzo

[Introduzione]

Ragazza, sto per avere un attacco di panico

[Verso 1]

Ho fatto il lavoro, non ha funzionato, ah, ah (Mm, mm)

Quella verità, fa male, dannazione fa male, ah, ah (dannazione, fa male)

Quella m***a adorabile, non ne era un fan (Uh-uh)

Sto bene con i miei amici, non voglio un uomo, ragazza

Sono nel mio letto, sto troppo bene per stare qui da sola (troppo bene)

D’altra parte, conosco il mio valore, ah, ah

E ora mi chiama (Brr), perché mi sento così?

Cosa mi sta succedendo? Oh oh oh

[Coro]

Sono pronta (Ragazza, non c’è dubbio)

Sono pronta (di cosa stai parlando?)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata? (Essere amato)

Sono pronta? (Te lo meriti ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata?

[Verso 2]

Come potrei amare qualcun altro (Shee, shee, shee)

Quando non mi piaccio? Come, ooh

Immagino che sia meglio che impari a piacermi, ooh (vero)

Potrebbe volerci tutta la mia vita solo per farlo (Accidenti, ehi, ehi)

Mi chiama Melly (Ayy), mi stringe la pancia (Sì)

Sono troppo imbarazzata (Ah) per dire che mi piace

Ragazza, è questo il mio ragazzo? (È questo il mio fischio?)

Ecco perché te lo sto chiedendo perché sai che ho passato

[Coro]

Sono pronta (Ragazza, non c’è dubbio)

Sono pronta (di cosa stai parlando?)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata? (Essere amato)

Sono pronta? (Te lo meriti ora)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata, essere amata?

[Ponte]

Mi hai trovato, ero stanca della fantasia

Cosa vuoi fare? Penso di essere pronta, ooh

Penso che ti piace, penso che ti piace

Quando batto le mani in quel modo, fammi sapere (fammi sapere)

Mi hai trovato, ero stanca della fantasia

Cosa vuoi fare? Penso di essere pronta, ooh

Penso che ti piace, pensa che ti piace

Quando batto le mani in quel modo, fammi sapere

[Coro]

Sono pronta (Ragazza, non c’è dubbio)

Sono pronta (di cosa stai parlando?)

Sono pronta (lo capirai)

Essere amata (essere amata), essere amata? (Essere amato)

Sono pronta? (Te lo meriti ora)

(Sei pronta, pronta, pronta?)

Perché lo voglio (è di questo che parlo)

Sono pronta (lo capirai)

(Sì, sì, woo, woo, woo)

Essere amata (essere amato), essere amata? (Essere amata)

[Outro]

(Sono pronta?)

Ieri sarei scappata

E non so perché

Non so perché (essere amata), so perché (essere amata)

(Sono pronto?)

Ieri sarei scappata

E non so perché (lo sapevi?)

Non so perché, ma sono pronta

