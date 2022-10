Tananai – Abissale: audio e testo della nuova canzone

Esce oggi, mercoledì 12 ottobre, Abissale, il nuovo singolo di Tananai che segue il successo di La Dolce vita con Fedez e Mara Sattei.

Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, Abissale segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il suo lato più intimo e malinconico.

Il testo di Abissale

Parlerò di un uomo ucciso non da una coltellata bensì da un sorriso

dovrebbero studiarlo bene nei licei

discuterlo tra gli scienziati

io che sono indeciso lei che metti se non ha mai letto un libro

dovrebbero proteggerla come i musei

come si fa tra innamorati

Io c’ho provato amore

ad essere speciale

almeno un po’ per te

ma non sono speciale

vorrei fossi speciale

almeno tu per me

dimmi che-e-e

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l’alba

gli disse l’alba non si guarda mai da soli

mi siederò con te

che sei un tipo strano come me

che guardo sola i tramonti

fammi vedere i tuoi mondi

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Ricorderai, ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io

ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai

di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

