Sangiovanni approda nei Palasport per il Sangiovanni Live 2022

Sangiovanni approda nei palazzetti con il suo Sangiovanni Live 2022, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music.

Dopo il successo del tour nei club in primavera e della tournée estiva nei festival e nelle arene di tutta Italia, sono due gli speciali appuntamenti live per festeggiare questo anno ricco di colori e grandi traguardi. A partire dagli 80.000 fan presenti sotto i suoi palchi. Le informazioni riguardo i biglietti per le prossime date live sono su Friendsandpartners.it.

Le date nei palazzetti di Sangiovanni

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

DOMENICA 23 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

I due concerti evento saranno un’occasione per ascoltare live per la prima volta il nuovo singolo Fluo, prodotto da Simon Says e disponibile in radio e in digitale da venerdì scorso.

Il brano rende omaggio al rapporto speciale che l’artista ha con i suoi fan, un dialogo personale che trova la sua massima espressione proprio durante i live.

In caso ve lo foste perso, Sangio ha presentato il brano in occasione della quarta puntata del pomeridiano di Amici 22, trasmesso domenica.

Sul palco, Sangiovanni porterà anche tutti gli altri suoi successi, in particolare il suo album Cadere volare, certificato platino in Italia.

Un progetto che declina all’interno di dodici canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

