Not a Pop Song è il titolo del nuovo singolo delle Little Mix, pubblicato quest’oggi, 9 ottobre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il brano delle Little Mix, uno dei singolo estratti dal loro nuovo album Confetti, contiene fra le altre cose una frecciatina al loro ex manager Simon Cowell. Le Little Mix, come saprete, hanno lasciato la Syco da tempo e Simon Cowell, odiatissimo dal fandom, si è sempre preso il merito del loro successo.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Not a pop song delle Little Mix!

Testo

Verse 1: Jade] They look for picture perfect

Don’t look deeper than the surface

Bubble-gum always pops

And stars they fade out life never stops

Traduzione Not a pop song Little Mix

[Pre-Chorus: Leigh-Anne] I don’t do what Simon saysGet the message ’cause it’s readThat’s just life it never plays fairSaid to follow any dreamBe a puppet on a stringWorks for you but that isn’t me [Chorus: All] This ain’t another pop song, ’bout fallin’ in loveOr a party song, ’bout drinks and drugsNo more singin’ song, ’bout breakin’ my heartAnd my lonely nights, dancin’ in the darkIf I’m a guilty pleasure I want this life foreverI’ll take it all ’cause anything is betterThan another pop song, ’bout fallin’ in loveBut if you wanna sing along say, “I don’t give a what” [Verse 2: Jesy, with Perrie] A hamster on the wheelThat’s how we feel trynna to be realThese unrealistic expectations, said we’ll make it if we fake it[Pre-Chorus: Leigh-Anne] I don’t do what Simon saysGet the message ’cause it’s readThat’s just life it never plays fairSaid to follow any dreamBe a puppet on a stringWorks for you but that isn’t me[Chorus: All] This ain’t another pop song, ’bout fallin’ in loveOr a party song, ’bout drinks and drugsNo more singin’ song, ’bout breakin’ my heartAnd my lonely nights, dancin’ in the darkIf I’m a guilty pleasure I want this life foreverI’ll take it all ’cause anything is betterThan another pop song, ’bout fallin’ in loveBut if you wanna sing along say, “I don’t give a what” [Bridge: Perrie] No broken bottlesOr glitter on the floor from the night beforeAin’t no boy troublesIf this what you came here for, then you should know that [Chorus: Jade, All] This ain’t another pop song, ’bout fallin’ in loveOr a party song, ’bout drinks and drugsNo more singin’ song, ’bout breakin’ my heartAnd my lonely nights, dancin’ in the darkIf I’m a guilty pleasure I want this life foreverI’ll take it all ’cause anything is betterThan another pop song, ’bout fallin’ in loveBut if you wanna sing along say, “I don’t give a what”[Outro: All, Jade] Not a pop song (Ooh, ooh)I don’t give a what (Oh no, no, oh woah)Not a pop songBut if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

sembrano così carine e perfette

non guardare più profondità rispetto alla superfice

le bolle alla fine scoppiano sempre

e le stelle scompaiono, la vita non si ferma mai

non faccio quello che dice Simon

prenditi il messaggio perché è letto

è semplicemente la vita, non è mai giusta

è triste seguire qualunque sogno

essere una marionetta

lavoro per te ma quello non sono io

questa non è un’altra canzone pop, che parla di innamorarsi

o una canzone festaiola, che parla di alcol e droghe

non cantiamo più canzoni, che parlano di cuori spezzati

e le mie notti solitarie, ballando nel buio

sono un guilty pleasure, voglio questa vita per sempre

lo prenderò tutto perché niente è migliore

quell’altra canzone pop, che parla di innamoramenti

ma se vuoi cantarla dì “non me ne frega nulla”

un criceto sulla ruota

ecco come ci sentiamo quando proviamo ad essere reali

queste aspettative non realistiche, ha detto che ce la faremo se fingiamo

non faccio quello che dice Simon

prenditi il messaggio perché è letto

è semplicemente la vita, non è mai giusta

è triste seguire qualunque sogno

essere una marionetta

lavoro per te ma quello non sono io

questa non è un’altra canzone pop, che parla di innamorarsi

o una canzone festaiola, che parla di alcol e droghe

non cantiamo più canzoni, che parlano di cuori spezzati

e le mie notti solitarie, ballando nel buio

sono un guilty pleasure, voglio questa vita per sempre

lo prenderò tutto perché niente è migliore

quell’altra canzone pop, che parla di innamoramenti

ma se vuoi cantarla dì “non me ne frega nulla”

nessuna bottiglia rotta

o glitter sul pavimento dalla notte prima

non ci saranno problemi con i ragazzi

se questo è quello per cui sei venuto, allora dovresti sapere che

questa non è un’altra canzone pop, che parla di innamorarsi

o una canzone festaiola, che parla di alcol e droghe

non cantiamo più canzoni, che parlano di cuori spezzati

e le mie notti solitarie, ballando nel buio

sono un guilty pleasure, voglio questa vita per sempre

lo prenderò tutto perché niente è migliore

quell’altra canzone pop, che parla di innamoramenti

ma se vuoi cantarla dì “non me ne frega nulla”

non una canzone pop (ooooh ooh)

non me ne frega nulla (oh no, no, oh woah), non una canzone pop

ma se vuoi cantarla insieme dì “Non me ne frega nulla”