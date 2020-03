Le Little Mix annunciano il loro comeback: in arrivo un nuovo singolo?

Una nuova era sta arrivando e avrà come protagoniste le Little Mix. La girl band composta da Jesy, Leigh-Anne, Jade e Perry ha annunciato sui propri profili ufficiali il proprio ritorno e sicuramente con l’arrivo di un nuovo singolo.

Non è stata ancora resa nota una data di rilascio ma è probabile che nelle prossime settimane avremo qualche info in più su questo ritorno. In realtà, dall’ultimo tour e album, le LM non si sono prese nessuna pausa. Fino allo scorso anno si trovavano in tour, tour che le ha accolte anche a Milano con un’unica data al Forum di Assago (QUI per la recensione).

Il loro album, LM5 non aveva ottenuto il successo sperato ma era stato apprezzatissimo dai fan e addetti ai lavori per il sound più maturo e accattivante. Il primo singolo delle Little Mix, Woman Like Me con Nicki Minaj era stato rilasciato nell’autunno 2018 mentre l’album a novembre. Durante l’estate del 2019 ci avevano deliziati con il singolo Bounce Back, non contenuto all’interno dell’album e per chiudere questo capitolo avevano da poco rilasciato il video ufficiale di Wasabi: uno dei brani più apprezzati dai Mixers.

Questo ritorno a circa un anno e mezzo dal nuovo album è quasi inaspettato ma i fan non possono essere che contenti di avere presto nuova musica su cui scatenarsi.

Ecco una piccola anteprima del comeback

In questo video pubblicato su Instagram si sente una piccola anteprima che potrebbe essere proprio quella del nuovo singolo.