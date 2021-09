Lisa – Lalisa: video, testo e traduzione del brano

Lalisa è il singolo di Lisa che la rende il terzo membro delle Blackpink a debuttare come solista dopo Jennie e Rosé.

Il brano è contenuto nell’album eponimo, in uscita lo stesso giorno del pezzo, venerdì 10 settembre.

Video di Lalisa di Lisa

Testo di Lalisa

내 뒷모습만 봐도 알잖아

어두워질 때 분홍빛이나

새하얀 조명이 날 깨우면

번쩍번쩍 세상을 흔들어

머리를 하얗게 비운채

시끄런 감정은 태울래

Burn burn burn

그때 난 네 갈증을 해소할 샴페인

Sip sip 나를 들이켜

그래 더 저 높이 내 body 받들어

Want you to ring the alarm

세상에게 알려 내 이름에다 입맞춰

Say Lalisa love me Lalisa love me

Call me Lalisa love me Lalisa love me

알잖아 attitude

뭘 더 어쩌라구

The loudest in the room

Just Say Lalisa love me Lalisa love me

Call me Lalisa love me Lalisa love me

알잖아 attitude

뭘 더 어쩌라구

The loudest in the room

Baby get the megaphone

Put it on speaker

I said I can’t hear you

So you need to speak up

Put that shiz on stereo

Everyone else on very low

Protect it like a barrier

Promise there’s nothing scarier

Than me if anybody coming gunnin for my man

Gonna catch a case

Gun up in my hand

Bam bam bam

Hit after hit though

Rocks in my wrist so I call em the flintstones

Ring the alarm

세상에게 알려 내 이름에다 입맞춰

Say Lalisa love me Lalisa love me

Call me Lalisa love me Lalisa love me

알잖아 attitude

뭘 더 어쩌라구

The loudest in the room

Just Say Lalisa love me Lalisa love me

Call me Lalisa love me Lalisa love me

알잖아 attitude

뭘 더 어쩌라구

The loudest in the room

누구와도 비교 못해 그래봤자 you gon’ still love me

You need some L.A.L.I.S.A

지금 너의 두 눈 앞에 서있는 내 이름을 기억해

Love you some L.A.L.I.S.A

You cannot see me 어떻게 하는지 다 보여줘도

태국에서 한국 거쳐 여기까지 went for the throat

Being the greatest of all time ain’t fantasy

새까만 핑크빛 왕관 belongs to we

Lalisa Lalisa Lalisa 하늘 위 당당해

Lalisa Lalisa Lalisa 저들은 날 원해

Lalisa Lalisa Lalisa catch me if you can

Lalisa Lalisa Lalisa Lalisa Lalisa

Say Lalisa love me Lalisa love me

Call me Lalisa love me Lalisa love me

알잖아 attitude

뭘 더 어쩌라구

The loudest in the room

Just Say Lalisa love me Lalisa love me

Call me Lalisa love me Lalisa love me

알잖아 attitude

뭘 더 어쩌라구

The loudest in the room

Traduzione di Lalisa

Puoi dirlo solo guardandomi le spalle

Rosa quando fa buio

Quando la luce bianca mi sveglia

Scuote il mondo

Con i capelli bianchi

Voglio bruciare i sentimenti rumorosi

Brucia brucia brucia

Allora spumante per placare la tua sete

Sorseggia, bevimi dentro

Sì, più in alto e più in basso, sostieni il mio corpo

Voglio che tu suoni la sveglia

Fai sapere al mondo, bacia il mio nome

Dì Lalisa amami Lalisa amami

Chiamami Lalisa amami Lalisa amami

sai l’atteggiamento

cos’altro fare?

Il più rumoroso nella stanza

Dì solo Lalisa amami Lalisa amami

Chiamami Lalisa amami Lalisa amami

sai l’atteggiamento

cos’altro fare?

Il più rumoroso nella stanza

Tesoro prendi il megafono

Mettilo in vivavoce

Ho detto che non ti sento

Quindi devi parlare

Metti quella roba in stereo

Tutti gli altri molto bassi

Proteggilo come una barriera

Prometti che non c’è niente di più spaventoso

Di me se qualcuno viene gunnin per il mio uomo

Prenderò un caso

Pistola in mano

Bam bam bam

Colpo dopo colpo però

Rocce nel mio polso, quindi le chiamo le pietre focaie

Suona l’allarme

Fai sapere al mondo, bacia il mio nome

Dì Lalisa amami Lalisa amami

Chiamami Lalisa amami Lalisa amami

sai l’atteggiamento

cos’altro fare?

Il più rumoroso nella stanza

Dì solo Lalisa amami Lalisa amami

Chiamami Lalisa amami Lalisa amami

sai l’atteggiamento

cos’altro fare?

Il più rumoroso nella stanza

Non posso paragonarmi a nessuno, non importa cosa, mi amerai ancora

Hai bisogno di un po’ di L.A.L.I.S.A

Ora ricorda il mio nome davanti ai tuoi occhi

Ti amo un po’ di L.A.L.I.S.A

Non puoi vedermi, anche se ti mostro tutto

Dalla Thailandia alla Corea, sono andata qui per la gola

Essere il più grande di tutti i tempi non è fantasia

Black Pink Crown appartiene a noi

Lalisa Lalisa Lalisa sta in alto nel cielo

Lalisa Lalisa Lalisa mi vogliono

Lalisa Lalisa Lalisa prendimi se puoi

Lalisa Lalisa Lalisa Lalisa Lalisa

Dì Lalisa amami Lalisa amami

Chiamami Lalisa amami Lalisa amami

sai l’atteggiamento

cos’altro fare?

Il più rumoroso nella stanza

Dì solo Lalisa mi ama Lalisa mi ama

Chiamami Lalisa amami Lalisa amami

sai l’atteggiamento

cos’altro fare?

Il più rumoroso nella stanza