I BTS verranno esentati dal servizio militare? Cosa sappiamo

A partire da ieri, 9 settembre, la Commissione Nazionale di Difesa in Corea del Sud sta discutendo sulla possibilità di esentare i BTS dal servizio militare.

In particolare si discuterà sul fatto che anche gli artisti k-pop possano essere totalmente sollevati dal servizio. La revisione della cosiddetta BTS Law propone infatti che gli artisti che hanno contribuito all’economia del Paese e alla dignità nazionale possano essere esentati del tutto. Lo stesso già avviene per gli atleti che hanno vinto i Giochi Olimpici o i musicisti che hanno vinto competizioni internazionali per quanto riguarda la musica classica.

Come si evolverà la questione, al momento, non è scontato. Anche perché la Commissione di difesa sottolinea in un rapporto che “Nel campo della musica pop è difficile stabilire una barriera di ammissibilità oggettiva. A differenza degli atleti e dei Giochi Olimpici”.

Favorevole alla revisione è invece la South Korean Music Content Association. Come riporta la pagina Notiziario Coreano, infatti, la SKCA ha ricordato che in passato ci sono già state più di 1800 esenzioni. E che il prestigio dei BTS merita sicuramente di essere considerato.

Cos’è la BTS law

Lo scorso dicembre, l’Assemblea nazionale aveva approvato un emendamento che consente un ulteriore rinvio per quelle personalità che rappresentano la Corea del Sud a livello internazionale. La revisione, infatti, specifica chiaramente come il ministero dello Sport, Cultura e Turismo possa permettere agli artisti particolarmente rappresentativi della pop culture di rinviare la chiamata dell’esercito.

Questa modifica, sia per la stampa di Seoul che per quella internazionale, è diventata velocemente la BTS Law. Questo perché la più famosa idol band al mondo sarebbe stata altrimenti costretta a dividersi, se non addirittura fermarsi, per qualche anno.

Infatti, Jin, avrebbe dovuto rispondere alla chiamata dell’esercito entro la fine dell’anno. Il membro più anziano della band ha infatti compiuto i 28 anni di età. Termine entro il quale non sarebbe stato più possibile rinviare. La nuova legge approvata alla fine del 2020 prevede il ritorno a una precedente regola. Dato che è stato reintegrato il vecchio limite dei 30 anni.