Liam Payne si congratula con Zayn Malik e GiGi Hadid per la gravidanza!

La notizia della settimana è stata la gravidanza di Gigi Hadid! Lei e Zayn Malik ormai hanno confermato l’arrivo, a Settembre, della loro prima figlia ed ovviamente molti dei loro amici e colleghi hanno reagito sui social a questa bella notizia.

Tra i commenti che hanno ottenuti più interazioni sui social, c’è quello di fatto dall’ex collega di Zayn degli One Direction, Liam Payne: “Volevo fare ovviamente le mie congratulazioni a Gigi e Zayn che avranno un bambino” ha detto il cantante britannico. Liam ha deciso di mettere le mani avanti prima di ricevere una valanga di commenti in merito.

Ecco l’estratto del video di Liam Payne:

Questo è solo un estratto dal video che Liam Payne ha pubblicato sul suo canale Youtube; il cantante da un paio di settimane ha iniziato a pubblicare dei vlog sul suo canale per raccontare la sua vita in quarantena.

Guarda il video completo del vlog:

Liam Payne - Disney, Quarantine Ghosts and Gold Standard Eggs | #StayHome and Chill #WithMe

La festa in la quarantena e l’indizio sull’arrivo del bambino

Facendo un passo indietro, come vi avevamo raccontato, Gigi Hadid ha festeggiato il suo 25esimo compleanno proprio con Zayn Malik. Tra gli scatti dell’evento, omaggiato da un dolce preparato dal Boss delle Torte Buddy Valastro, ci sarebbe stato anche un presunto indizio sulla gravidanza.

La modella, infatti, si è fatta immortalare tendendo in mano due palloncini (a forma di 2 e di 5) dotati di un nastrino rosa e uno azzurro, rispettivamente. Questo dettaglio, se da una parte avrebbe potuto far pensare all’arrivo di un bambino, dall’altra non diceva di fatto niente sul sesso del nascituro. Una fonte vicina alla famiglia ha successivamente confermato a TMZ il sesso del piccolo. La coppia aspetterebbe, infatti, una bambina.

Recentemente la stessa Gigi Hadid ha confermato la gravidanza in un programma radio, ammettendo, però, che avrebbe sperato di poter dare la notizia a loro modo.