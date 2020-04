Zayn Malik e Gigi Hadid aspettano un bambino! Ecco quello che sappiamo!

Una notizia bomba che non può che farci un sacco di piacere! Zayn Malik e la compagna Gigi Hadid aspettano un bambino! La notizia è arrivata pochissimi minuti fa dal noto magazine TMZ, sempre affidabile e sul pezzo in termini di gossip statunitensi!

CLICCA QUI SOTTO PER PROVARE DISNEY PLUS GRATIS!

Gigi Hadid è incinta: Zayn Malik diventerà padre!

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato nelle scorse ore che Gigi Hadid, la splendda modella nonché sorella di Bella Hadid, è incinta. A quanto sembra, Gigi sarebbe ad oggi alla 20a settimana di gravidanza. Zayn e Gigi, in ogni caso, non sarebbero ancora a conoscenza del sesso del nascituro.

La coppia, ovviamente, sta passanfo questi giorni di quarantena insieme. I due starebbero infatti vivendo questo difficile periodo chiusi nella magione della famiglia Hadid, Pennsylvania.

Come di certo saprete, Zayn Malik e Gigi Hadid hanno da sempre vissuto una relazione fatta di alti e bassi. I due si sono presi e lasciati diverse volte. Lo scorso dicembre la coppia era ufficialmente ritornata insieme dopo l’ennesimo periodo di pausa e si era fatta vedere in pubblico in atteggiamenti inequivocabili a gennaio, confermando il ritorno di fiamma. Chi sa che la nascita del loro primo figlio non possa rappresentare per loro un motivo per rendere ancor più solida, una volta per tutte, la loro relazione!

In questo periodo, fra l’altro, vi abbiamo parlato molto di Zayn anche per un altro motivo. L’artista britannico secondo molti sarebbe infatti pronto a fare il suo ritorno negli One Direction. Sappiamo infatti che la band sta preparando la reunion per il 2020 e Zayn, forse, potrebbe esserne incluso.

Clicca qui sotto per sfruttare tutte le offerte Amazon del momento!

Ci sentiamo in dovere di fare le nostre più sentite congratulazioni a Zayn Malik e a Gigi Hadid per il loro primo bambino in arrivo! Il nostro cuore scoppia di gioia e di certo anche quello dei loro familiari e di tutte le directioner del mondo! Auguri a una delle nostre coppie preferite!