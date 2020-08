Lego Star Wars – The Skywalker Saga: trailer e data di uscita

In questo articolo vi proponiamo il nuovo trailer di Lego Star Wars – The Skywalker Saga. Il gioco è un prodotto TT Games e Warner Bros. Games. A dire il vero era da un po’ che si parlava del titolo, ma non era mai stata resa nota una data di commercializzazione. Adesso abbiamo un riferimento temporale finalmente: il nuovo capitolo di Lego Star Wars sarà disponibile per gli acquirenti la primavera del 2021 su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e XBOX Series X. L’uscita del gioco è prevista anche su PC, Mac e Nintendo Switch.

LEGO STAR WARS – THE SKYWALKER SAGA: QUALI GIOCHI INCLUDERÀ?

Come leggiamo da Smart World, Lego Star Wars – The Skywalker Saga comprenderà tutti e nove gli episodi della saga videoludica (e cinematografica) lasciando libertà al giocatore di interagire con il titolo che preferisce. L’edizione Deluxe del gioco conterrà il gioco principale, più il “Character Collection Bundle Pack” che include sei character disponibili per il download e provenienti dalla serie tv di culto The Mandalorian, ma anche da Rogue One, Solo: A Star Wars Story e Star Wars: The Bad Batch. Ma vi possiamo assicurare che le sorprese non finiscono qui!

IL TRAILER

Il nuovo trailer di Lego Star Wars – The Skywalker Saga è stato presentato all’Open Night Live della Gamescom. Il gioco attraverserà tutta la storia del franchise cinematografico creato da George Lucas, a partire dalla Minaccia fantasma, fino ad arrivare all’Ascesa di Skywalker. Come ogni gioco Lego che si rispetti, questo nuovo titolo permetterà di controllare una moltitudine di personaggi e veicoli. Lego Star Wars – The Skywalker Saga è stato annunciato per la prima volta all’E3 2019 di Microsoft. Un gioco che darà molte soddisfazioni agli appassionati di Star Wars e della famiglia Skywalker, da Anakin a Luke Skywalker, toccando Kylo Ren e la dolce (e impavida) Rey. Qui di seguito il trailer di Lego Star Wars – The Skywalker Saga. Buona visione!

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga – Gameplay Trailer

