Animal Crossing: arriva il Monopoly legato al franchise videoludico

In un solo anno, Animal Crossing è divenuto un punto di riferimento per vari settori: dalla musica alla finanza. Un franchise videoludico di grande fortuna, che adesso sarà ulteriormente ravvivato da una novità che farà felici gli amanti dei giochi da tavolo: stiamo parlando del Monopoly ispirato proprio ad Animal Crossing! Il Monopoly è un gioco che vanta 86 anni, ma non li dimostra affatto. E dal 1935 a oggi sono ben più di 1 miliardo le persone che si sono divertite giocandoci, tanto da diventare il gioco da tavolo più amato dalle famiglie di tutto il mondo.

ANIMAL CROSSING: ARRIVA IL MONOPOLY ISPIRATO AL VIDEOGAME

L’edizione speciale Monopoly Animal Crossing è dedicata agli oltre 30 milioni di fan del videogioco simulatore di vita per eccellenza firmato Nintendo. L’attesa è alle stelle, ma adesso finalmente è ufficiale: manca ancora qualche mese e poi, da settembre, arriverà anche in Italia e sarà disponibile praticamente ovunque. I veri fan, i più impazienti, potranno placare l’hype grazie al preoder già disponibile su Amazon. A brevissimo, quindi, il divertimento virtuale diventerà reale: tutti gli appassionati di Monopoly che sognano di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un’isola deserta tutta da personalizzare, adesso potranno farlo grazie all’edizione Monopoly Animal Crossing.

COME SI GIOCHERÀ?

Invece di acquistare proprietà e pagare l’affitto, i giocatori scopriranno isole e raccoglieranno insetti, pesci, fossili e frutta. Le tipiche risorse tratte dal videogioco potranno poi essere vendute per ottenere Stelline, la valuta di Animal Crossing che sostituisce le classiche banconote del Monopoly. Grazie a loro sarà possibile fare shopping nella Bottega di Nook, acquistando le decorazioni preferite per guadagnare preziosissime Miglia di Nook: a vincere, infatti, è il giocatore che alla fine della partita ne avrà di più. A rendere la vita ancor più movimentata e divertente sulle isole del Tabellone tematizzato, ci saranno le carte Imprevisti e Miglia di Nook, che permetteranno di ritirare ulteriori Stelline dalla Banca, trasformare risorse in Miglia di Nook e parlare con alcuni abitanti dell’isola. Ma attenzione: potreste anche maturare un debito con la Banca o addirittura perdere Miglia di Nook!

A rendere la vita un po’ più facile però ci pensano le carte Abilità, una sola per ciascun giocatore, che vi permetteranno di raccogliere o vendere risorse extra per ottenere Stelline in più. E se le caselle Parcheggio Gratuito e In Prigione! rimangono invariate, la novità sarà quella dedicata alla Dodo Airlines, la Compagnia Aerea di Animal Crossing: arrivati qui è possibile volare verso qualsiasi isola del tabellone. Infine, oltre ai dadi personalizzati, anche le pedine saranno proprio delle simpatiche repliche degli abitanti dell’isola di Animal Crossing.

Per aggiornamenti su Animal Crossing e altre serie videoludiche continuate a seguirci!