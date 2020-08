Pinguini Tattici Nucleari: chi sono Dustin e Nancy di La storia infinita?

Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store La storia infinita, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

La storia infinita, come spiegato dai Pinguini Tattici Nucleari su Instagram:

Parla dell’estate più bella di sempre. Quell’estate in cui avevi 10 anni, o 15, o 30, a seconda di chi sei, quell’estate che per qualcuno forse non è ancora arrivata, e per altri è appena finita. Quell’estate in cui ti sembra di essere in sella al fortunadrago e vedi il mondo piccolissimo dall’alto.

Il brano in questione, un brano nostalgico e romantico in puro stile Pinguini, è anche particolarmente citazionista. La band, ormai li conosciamo bene, è composta da 6 membri particolarmente nerd. Ecco che, dopo tutti i toccanti riferimenti di Ridere, il gruppo si è sentito in dovere di citare in questa occasione una delle serie del momento.

Chi sono Dustin e Nancy di La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari?

Un estratto del testo della canzone recita:

E tu dicevi di amare la mia “s”

invece ora chissà che cosa pensi

Esser felici dura il tempo di un ballo

Fra Dustin e Nancy

Ma chi sono questi due personaggi? Gli appassionati di Netflix li avranno subito riconosciuti. Stiamo parlando dei due dei protagonisti del serial Stranger Things, interpretati da Gaten Matarazzo e da Natalia Dyer! Il ballo a cui i Pinguini Tattici Nucleari fanno riferimento è quello che potete recuperare qui sotto.

su LaFeltrinelli.it migliaia di libri in offerta fino al 45% di sconto



Dance scene/ Stranger Things

Watch this video on YouTube

Come ricorderete, la stessa Storia Infinita è stata di recente citata da Stranger Things in una delle serie più epiche di sempre. Cliccando qui la potete recuperare!

Qui sotto potete ascoltare La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari!

Clicca qui per comprare La storia infinita dei PTN!