Arriva Just Dance 2022 con Blackpink, Billie Eilish e Camila Cabello

Just Dance 2022 torna con una nuova edizione bomba, pronto a farci scatenare e ballare con i brani più celebri degli ultimi anni. Ci saranno tanti artisti super amati e attesissimi per questo nuovo lancio del videogioco storico che, ormai da 12 ci fa sempre danzare.

Una tracklist ricchissima nella quale troviamo in primis “Boombayah”, successo delle Blackpink, che non potevano mancare visto che le loro mosse di ballo sono un must e sempre più imitate dai loro fan. Troviamo anche “Don’t go yet” di Camila Cabello dal ritmo latino, “Happier than ever“di Billie Eilish e un tuffo nel passato con “Last Friday Night” di Katy Perry.

Per quali console è disponibile?

Just Dance® 2022 è disponibile su Nintendo SwitchTM, PlayStation®4, Xbox One e StadiaTM e sulle console di nuova generazione PlayStation®5 e Xbox Series X | S. La versione PlayStation®4 è retrocompatibile con PlayStation®5, mentre chi lo acquista per Xbox One ha la possibilità di scaricarlo su Xbox Series X | S senza costi aggiuntivi. È inoltre disponibile per tutte le piattaforme l’app Just Dance® Controller (scaricabile gratuitamente su iOS e Android™), che rende il gioco più “accessibile” a tutti, calcolando il punteggio direttamente dallo smartphone e permettendo fino a 6 giocatori di ballare senza accessori aggiuntivi.

Just Dance 2022 – ACQUISTA ORA

Anche chi non possiede una console può lanciarsi in balli sfrenati semplicemente avviando il proprio browser su PC con Google Stadia, che permette di giocare su schermi diversi tramite computer portatili e fissi, per un divertimento davvero senza limiti.

Cosa ne pensate dell’uscita di Just Dance 2022? Ci avete mai giocato?