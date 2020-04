Novità in casa di Lea Michele durante questa quarantena. La cantante e attrice diventata famosa per il ruolo di Rachel Berry in Glee, è incinta!

Secondo quanto riportato dalla rivista People lei e il marito Zandy Reich aspetterebbe il primo figlio. La coppia ha iniziato a stare insieme nel 2017 mentre l’anno successivo l’imprenditore ha chiesto a Lea di sposarlo, convolando a nozze nel marzo del 2019 con una cerimonia intima e privata.

Nonostante la conferma ufficiale non sia ancora arrivata dalla coppia, la rivista cita fonti molto vicine ai due sposini e non possiamo fare a meno che fare le congratulazione a Lea e a suo marito!

I fan si sono ovviamente scatenati sui social alla notizia, soprattutto per le similitudini con il personaggio di Rachel. Nella serie Glee e proprio nel 2020, la protagonista interpretata da Lea rimane incinta proprio come sembra essere accaduto nella realtà. In quella occasione in realtà il suo personaggio faceva da madre surrogata per Kurt e Blaine, ma per molti fan è comunque una coincidenza incredibile.

La reazione dei fan alla gravidanza di Lea Michele

I fan della serie e della cantante si sono scatenati con tantissimi post su Twitter. Eccone alcuni.

Lea Michele è incinta e siamo nello stesso anno in cui Rachel Berry è incinta e il marito di Lea Michele è identico a Jesse St James the simulation is glitching pic.twitter.com/sJ5TDnIw89 — drama lama (@pondgitsune) April 28, 2020

sono felicissima per lea michele, è una donna fortissima e ha dovuto affrontare così tanto dolore, sono così felice che sia riuscita a trovare l’amore dopo la morte di cory e che ora stia costruendo una famiglia, se lo merita così tanto pic.twitter.com/gpAZghuFy0 — 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎 (@clavryfray) April 28, 2020

lea michele incinta lo stesso anno in cui rachel berry dovrebbe aspettare un figlio? volete distruggere il mio equilibrio emotivo? pic.twitter.com/7k8IuN1k1L — Andrea🧜🏻‍♂️ (@andreaacolnagoo) April 28, 2020