Amici Speciali: ecco chi sono tutti i concorrenti ufficiali

Amici Speciali, che andrà in onda a maggio su Canale 5, ha finalmente un cast ufficiale. Si tratta di Irama, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Andreas Muller, Javier Rojas, The Kolors, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Alberto Urso, Umberto Gaudino, Random e Gabriele Esposito.

Mancano all’appello, rispetto alle varie indiscrezioni, Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo. Confermato, invece, è il giovane rapper Random che, rispetto agli altri, non ha alcun legame con la versione classica del talent show.

Il rapper si aggiunge così alla lista di concorrenti. L’indizio relativo all’hashtag #DMA, utilizzato sui loro social da tutti i concorrenti poi effettivamente confermati, si rivela dunque esatto e significa Distanti Ma Amici.

Riguardo il meccanismo di Amici Speciali con Tim: uniti per L’Italia, non sappiamo molto. Ma sicuramente non si tratterà di una competizione vera e propria, quanto piuttosto un modo per intrattenere con leggerezza attraverso il canto e la danza. E per dare un contributo concreto a chi è impegnato in prima linea con l’emergenza sanitaria in corso.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5″, si legge relativamente all’annuncio ufficiale del programma.

#DMA Distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia! Loro sono il cast di #AmiciSpeciali e li vedremo presto sul palco pronti più che mai a regalarci mille emozioni! Siete pronti? Vi aspettiamo prossimamente su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/xKvTLCu1MI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 27, 2020