Taylor Swift: l’8 maggio potrebbe fare un annuncio importante

Taylor Swift sta facendo impazzire i suoi fan con il suo ultimo post pubblicato sulle sue pagine social ufficiali. Si tratta di un semplice selfie scattato durante la quarantena che recita:”Not a lot going on at the moment“.

La cantante trentenne ha innescato in questo modo l’insorgere di una nuova teoria che la riguarda. I fan ritengono infatti che potrebbe presto fare un annuncio molto importante, di qualsiasi natura, nella data dell’8 maggio. Questo perché la foto è stata pubblicata sui social alle 5:08 pm esatte.

Proprio i numeri 5 e 8 trovano un riferimento nel suo recente video musicale, The Man, e più precisamente nella scena del matrimonio, introdotta dalla scritta “58 anni dopo”.

Intanto, un nuovo album con la musica di Taylor Swift è uscito nella notte di venerdì 24 aprile. Tuttavia, il rilascio dell’album live, di questo si tratta, non è stato approvato dalla cantante statunitense. L’uscita del disco, Live From Clear Channel Stripped 2008, è stato infatti l’ennesimo motivo di scontro con la sua precedente etichetta.

Qualche giorno fa, inoltre, lei e il suo fidanzato Joe Alwyn hanno compiuto un dolcissimo gesto nei confronti della migliore amica della cantante, Gigi Hadid. I due innamorati hanno spedito alla modella dei bellissimi fiori in occasione del suo 25esimo compleanno che ha festeggiato con Zayn Malik.

Che si tratti di un annuncio di natura sentimentale (molti fan aspettano l’annuncio del matrimonio con l’attore) o il rilascio di una nuova canzone, non ci resta che attendere il prossimo 8 maggio.

