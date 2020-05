Lea Michele pubblica la prima foto con il pancione!

Lea Michele ha confermato la sua gravidanza, pubblicando una foto dolcissima con il pancione. Il primo scatto dell’attrice di Glee che ha così confermato ufficialmente di essere incinta.

La notizia era stata riportata per la prima volta dalla rivista People, che confermava la gravidanza della ragazza che aspetta un figlio da marito Zandy Reich. La coppia ha iniziato a stare insieme nel 2017 mentre l’anno successivo l’imprenditore ha chiesto a Lea di sposarlo, convolando a nozze nel marzo del 2019 con una cerimonia intima e privata.

Ecco la foto pubblicata da Lea Michele

Mi sento grata

ha commentato la cantante sul suo profilo Instagram, pubblicando la prima foto. Come si può vedere la gravidanza sembra in stato abbastanza avanzato, quindi il bambino potrebbe nascere magari già questa estate!

I fan si sono ovviamente scatenati sui social alla notizia, soprattutto per le similitudini con il personaggio di Rachel. Nella serie Glee e proprio nel 2020, la protagonista interpretata da Lea rimane incinta proprio come sembra essere accaduto nella realtà. In quella occasione in realtà il suo personaggio faceva da madre surrogata per Kurt e Blaine, ma per molti fan è comunque una coincidenza incredibile.