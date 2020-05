Dua Lipa: la reazione della cantante alla gravidanza di Gigi Hadid

Sapevi che Dua Lipa è fidanzata con il fratello minore di Gigi Hadid, Anwar Hadid? Bene, alla cantante di Don’t star now è stato chiesto cosa ne pensa di diventare “la zia” del primogenito della modella e di Zayn.

“Sì è una notizia davvero entusiasmante! Noi siamo davvero, davvero entusiasti!”, ha detto Dua Lipa. La cantante si aggiunge così alla lista di persone vicine alla coppia che hanno confermato la gravidanza della modella, tra cui sua madre, e infine la stessa Gigi. La giovane, infatti, ha dato ufficialmente la lieta notizia durante il Tonight Show con Jimmy Fallon:

“Ovviamente avremmo preferito fare questo annuncio alle nostre condizioni, ma siamo veramente grati a tutti per gli auguri e il loro enorme supporto. Specialmente durante questo periodo è davvero bello stare in casa tutti insieme e poter sperimentare la vita insieme, giorno dopo giorno”.

La festa in la quarantena e l’indizio sull’arrivo del bambino

Facendo un passo indietro, come vi avevamo raccontato, Gigi Hadid ha festeggiato il suo 25esimo compleanno proprio con Zayn Malik. Tra gli scatti dell’evento, omaggiato da un dolce preparato dal Boss delle Torte Buddy Valastro, ci sarebbe stato anche un presunto indizio sulla gravidanza.

La modella, infatti, si è fatta immortalare tendendo in mano due palloncini (a forma di 2 e di 5) dotati di un nastrino rosa e uno azzurro, rispettivamente. Questo dettaglio, se da una parte avrebbe potuto far pensare all’arrivo di un bambino, dall’altra non diceva di fatto niente sul sesso del nascituro. Una fonte vicina alla famiglia ha successivamente confermato a TMZ il sesso del piccolo. La coppia aspetterebbe, infatti, una bambina.