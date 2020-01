Le terrificanti avventure di Sabrina 3: Diffuso un nuovo teaser (VIDEO)

Come già sappiamo Le terrificanti avventure di Sabrina arriveranno presto su Netflix con la terza stagione (leggi i dettagli). Sabrina tornerà a partire dal 24 gennaio 2020! Dopo il poster di ieri Netflix ha diffuso anche un nuovo spaventoso e musicale teaser trailer.

Toc Toc per la porta dell’inferno. Ci vediamo il 24 gennaio, streghette. Ecco il breve annuncio che accompagnava il primo teaser rilasciato da Netflix. Il brevissimo video annuncio mostra Sabrina che indossa un mantello rosso. Vediamo poi il titolo: Le terrificanti avventure di Sabrina e la data di rilascio. A settembre un post del creatore della serie ovvero Roberto Aguirre Sacasa aveva fatto agitare il pubblico. La terrificante Banshee è arrivata ma quale Spellman morirà? Aveva scritto il l creatore anche di Riverdale.

Sempre Roberto Aguirre Sacasa aveva anticipato che nei nuovi episodi vedremo davvero l’inferno. Penso che sia abbastanza certo dire che andremo all’Inferno, leggiamo su Justjared. Il tutto sarà divertente, sì divertente e molto pericoloso. Tuttavia, sarà uno spasso. Nell’ultimo teaser capiamo che il creatore non scherzava. Infatti, il cast va dritto all’inferno e Sabrina parla di un sacrificio. Un fatto è certo quando si tratta di amore la streghetta è pronta ad andare letteralmente all’inferno.

Vi ricordiamo che le prime due stagione della versione dark basata sulla vita di Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka, sono già disponibili su Netflix.

Ecco il nuovo teaser de Le terrificanti avventure di Sabrina 3:

Neanche Satana in persona può fermare una ragazza innamorata. Le terrificanti avventure di Sabrina tornano il 24 gennaio, solo su Netflix. #CAOS pic.twitter.com/n2njRhLIIa

Grab your pom-poms, it’s time to make some #CAOS, #SabrinaNetflix fans…🖤🔮💎💃🏻☠️ pic.twitter.com/vng3BMdFXi

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 8 gennaio 2020