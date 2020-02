Riverdale: crossover con Le terrificanti avventure di Sabrina in arrivo?

Il crossover tra Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina è una possibilità che i creatori non hanno mai davvero messo a tacere. Un paio di giorni fa sull’account Instagram della serie di Sabrina è apparsa una foto che ha scatenato la fantasia del pubblico! Ecco di cosa si tratta nei dettagli

Riverdale è un grande posto spaventoso, recita la didascalia che accompagna la foto. Nell’immagine vediamo Kiernan Shipka (protagonista de Le terrificanti avventure di Sabrina ndr), KJ Apa e Casey Cott. Che questo abbraccio fra i tre sia l’indizio per un possibile crossover? Del resto a separare Greendale dalla città abitata da Archie, Veronica, Betty e gli altri è solo un fiume. Una distanza non impossibile. Non dimentichiamo poi che le citazioni e i riferimenti nel corso degli episodi non sono mancati. Al momento nessuno ha rilasciato un’anticipazione ufficiale e quindi ogni possibilità rimane aperta.

Le riprese della quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina dovrebbero essere praticamente concluse. Per quanto riguarda invece Riverdale, è notizia di questi giorni l’uscita di scena di due protagonisti (scopri quali qui). In attesa di ulteriori indizi sul crossover vi ricordiamo che Katy Keene è la più recente serie arrivata nell’universo degli Archie Comics.

Ecco la foto che vede insieme protagonisti di sabrina e di Riverdale: