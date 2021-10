Riverdale incontra Le terrificanti avventure di Sabrina nel crossover

Kiernan Shipka torna a vestire i panni della streghetta Sabrina sul set di Riverdale. L’occasione sarà il crossover con la serie CW che proverà a rilanciarla. Infatti, recentemente la creazione di Roberto Aguirre Sacasa non sta vivendo un grande successo e lo dimostra il calo negli ascolti. Ecco cosa possiamo aspettarci

Nella serie Riverdale troverà anche una sua ex collega. Infatti Adeline Rudolph, che ha interpretato Agatha ne Le terrificanti avventure di Sabrina, qui interpreta Minerva. Da Greendale a Riverdale, ha scritto Kiernan Shipka su Instagram per annunciare il crossover. Un incontro che i fan attendevano e che era nell’aria già da tempo. Del resto a separare Greendale dalla città abitata da Archie, Veronica, Betty e gli altri è solo un fiume. Una distanza non impossibile. Non dimentichiamo poi che le citazioni e i riferimenti nel corso degli episodi non sono mancati. Al momento nessuno ha rilasciato un’anticipazione ufficiale e quindi ogni possibilità rimane aperta.

I fan non hanno preso bene la cancellazione de Le terrificanti avventure di Sabrina (scopri i dettagli qui).

Ecco l’attrice Kiernan Shipka sul set di Riverdale:

E voi, state ancora seguendo Riverdale? Cosa ne pensate di questo crossover?