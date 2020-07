Le terrificanti avventure di Sabrina cancellata! La quarta parte sarà l’ultima

Le serie che hanno preso ispirazione dall’universo degli Archie Comics stanno vivendo un brutto periodo (Riverdale a parte ovviamente). Pochi giorni fa vi avevamo parlato dell cancellazione di Katy Keene (scopri i dettagli qui). Qualche ora fa Netflix ha annunciato che la quarta parte de Le terrificanti avventure di Sabrina sarà anche l’ultima! Ecco qualche dettaglio in più

La nostra terrificante avventura finale inizierà il prossimo autunno, ha scritto su Twitter Roberto Aguirre Sacasa. Sono molto orgoglioso di questa serie e grato a tutti quelli che ci hanno lavorato. Il creatore de Le terrificanti avventure di Sabrina svela quindi una notizia importante: i nuovi episodio arriveranno verso la fine dell’anno anche se la data esatta ancora non c’è. Lavorare a questa serie è stato un onore incredibile fin dal primo giorno, ha commentato Sacasa a Tvline. Il cast ad iniziare da Kiernan ha sempre trasmesso molto gioia.

Sono grato oltre ogni limite alla crew, agli sceneggiatori e a tutto lo staff per aver messo così tanto amore in questa serie a tinte dark. Devo poi ringraziare i nostri partners Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci dato la possibilità di raccontare la storia che volevamo nel modo in cui volevamo farlo. Non vedo l’ora che tutti vediate la quarta parte. Chissà se in questa ultima parte ci sarà il tanto atteso crossover con Riverdale di cui avevamo avuto qualche speranza tempo fa (leggi i dettagli).

Ecco il post su Twitter del creatore de Le terrificanti avventure di Sabrina:

Our final chilling adventure begins this fall on @netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it…#sabrinanetflix! 🖤📺🎭🏆🌈💋👠⭐️ pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 9, 2020