Lo Sappiamo entrambi, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è il titolo della canzone che Riki presenterà in gara al Festival di Sanremo 2020.

Per Riccardo, dopo il successo post Amici e il disco Mania, era infatti arrivata una grande opportunità oltre oceano. Grazie al suo manager Francesco Facchinetti l’artista era infatti volato in Argentina per promuovere nuove canzoni e collaborazioni. L’artista aveva lavorato con i CNCO e i REIK.

In una recente intervista esclusiva concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Riki ha raccontato il significato del testo di Lo sappiamo entrambi e tutte le emozioni legate a questa sua imminente esperienza.

Per me è stata una grande esperienza quella del Sud America e continua ad esserlo. Ma adesso, dopo un anno di distanza dall’Italia, mi sembrava giusto onorare la mia carriera con un pezzo importante di questo tipo.

Ecco di cosa parla Lo sappiamo entrambi di Riki:

Il pezzo parla di quella “via di mezzo”. Di solito, si parla di una storia d’amore o quando inizia, cioè l’innamoramento, o di quando finisce. La canzone parla di quello stato a metà quando sai che sta per scemare tutto però non te lo vuoi dire. Cerchi però di recuperare in qualche modo. E questo vale in qualsiasi rapporto, che sia d’amore o di amicizia.

Sulla sua esperienza al Festival, Riki ha commentato:

Quello che punto a fare è sicuramente un bel Festival, ma poi ampliare il mio pubblico. Voglio cancellare tante etichette e tanti pregiudizi su di me che non hanno senso di esistere.

Qui sotto trovate il video dell’intervista a Riki e la lista di tutte le canzoni dei BIG di questo festival!

Alberto Urso – Il Sole ad Est

Achille Lauro – Me ne frego

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Junior Cally – No grazie

Marco Masini – Il Confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo Sappiamo entrambi

Tosca – Ho amato tutto

RIta Pavone – Niente (Resilienza 74)