Corpo libero: 5 motivi per guardare la serie di Paramount+

Corpo libero è la nuova serie prodotta da Indigo Film, Paramount+ e Rai Fiction che debutterà in streaming su Paramount+ il 26 ottobre. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini edito da Mondadori.

Corpo libero perché guardare la nuova serie di Paramount+

A metà tra thriller e romanzo di formazione, Corpo libero è una storia ambientata nel mondo della ginnastica artistica femminile tra ossessioni e segreti.

Un’esperienza immersiva e curata nei dettagli che vi consigliamo di fare per almeno 5 motivi.

1) Ideale per chi ama le serie crime

Corpo libero è a tutti gli effetti una serie crime. Sin dalle prime battute capiamo infatti che è avvenuto un omicidio tra le ginnaste, anche se sarà molto difficile capire dove ci condurrà la storia a dimostrazione che il tutto è davvero originale e ben fatto. Le ambientazioni abruzzesi tra paesaggi innevati e scorci mozzafiato contribuiscono a creare un’atmosfera onirica, molto distante dalla realtà.

2) Le attrici della serie sono delle vere ginnaste

Le ragazze non sono soltanto delle attrici ma delle vere atlete di ginnastica artistica. Una ricerca, quella del reale, che nasce dalla sensibilità dei registi (noti per i loro lavori nel genere documentaristico) di voler rappresentare la ginnastica artistica in ogni suo aspetto.

3) Il lato oscuro dello sport

Corpo libero fa luce sul lato oscuro degli sport agonistici. Un mondo fatto di segreti e omertà, in cui le ragazze credono di essere davvero padrone dei loro corpi ma in realtà non è così.

4) Colpi di scena

Raccontare un thriller che vada verso una direzione originale non è semplice, ma Corpo libero ci riesce alternando una narrazione che procede in due momenti temporali diversi e stupendo gli spettatori con imprevedibili colpi di scena.

5) Cura dei dettagli

Tutto nella serie è curato nei minimi dettagli. Dalle evoluzioni delle ginnaste, fino alle inquadrature nei boschi che sembrano quasi dei quadri in movimento, così come le sequenze girate nell’hotel in mezzo alla neve con quelle vibes alla Shining che mettono i brividi.

Corpo libero il cast della serie

La serie è diretta dai registi Cosima Spender e Valerio Bonelli. Nel cast vedremo Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e Barbara Chichiarelli.

Corpo libero di che parla la serie

Martina, 15 anni, è un’atleta della Vis Invicta, la squadra che rappresenta l’Italia al prestigioso torneo Winter Fox. Dopo essere stata ferma a causa di un misterioso infortunio, Martina torna a gareggiare per dimostrare, soprattutto a sé stessa, il suo valore. Insieme nella squadra, le inseparabili Carla e Nadia, le più forti e Anna e Benedetta, soprannominate “le inutili”.

Con questo torneo le loro vite potrebbero cambiare. Per un’intera settimana, infatti, giorno dopo giorno, chiuse in un albergo di montagna rimasto fermo nel tempo, si sfideranno insieme alle atlete di altre quattro squadre cercando di centrare l’obiettivo più alto: un posto alle prossime Olimpiadi. Ad accompagnarle in questa sfida, la coach Rachele e il medico sportivo Alex, gli adulti che le ragazze, da anni, vedono più dei loro genitori. La morte di una ragazza, il cui corpo viene ritrovato nei boschi, però, cambia tutto. E l’indagine sull’omicidio diventa l’occasione per immergerci nel mondo delle protagoniste, scoprire i loro segreti, smascherare le loro bugie, e quelle, ben più pericolose, degli adulti.

Powered by Paramount+