Amici 22: Raimondo Todaro critico con Megan, cosa sta succedendo?

Nel daytime di Amici di Maria De Filippi, trasmesso ieri su Canale 5, la ballerina Megan, il suo insegnante di riferimento e il suo ex professore hanno avuto un confronto in studio.

Per chi non lo sapesse, Megan da poco tempo ha cambiato insegnante, insoddisfatta di Todaro da cui si sentiva poco valorizzata, ed è passata con Emanuel Lo.

Raimondo, ieri, ha convocato il collega e la ballerina e ha fatto esibire la sua ex allieva sui tacchi, in un compito simile a quello che la ragazza aveva eseguito per lui già a dicembre.

Al termine della performance, Todaro ha fatto presente che non ci sono stati dei progressi, anzi, sembra che sia stato cancellato il lavoro che aveva fatto sotto la sua guida.

Emanuel Lo, dal canto suo, ha fatto presente che non c’è mai stata la pretesa di cambiare qualcosa in Megan, ma solo di far sentire la allieva a suo agio e libera di esprimersi.

A quel punto è intervenuta proprio la ballerina che ha aggiunto di essergli grata per gli insegnamenti e per il percorso fatto, ma che con Emanuel si sente libera di essere se stessa e si sente capita.

Raimondo Todaro lascia la scuola di Amici 22?

A quanto accaduto nell’ultimo daytime, si aggiungono delle indiscrezioni che riguardano l’imminente futuro del professore nella scuola. Fino alle conferme ufficiali, da parte del diretto interessato, il condizionale rimane ovviamente d’obbligo.

Ebbene, stando ad alcune informazioni raccolte dal settimanale Nuovo Tv, l’insegnante di latino americano sarebbe pronto a lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Il motivo risiederebbe in una crisi con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista della scuola. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, infatti, le difficoltà tra lui e Francesca sarebbero cominciate lo scorso novembre.

Questo spiegherebbe, secondo il magazine, il comportamento insolito con cui Raimondo è apparso negli ultimi mesi, agli occhi degli stessi telespettatori.

