Maxton Hall 2: perchè uscirà a fine 2025?

I fan di Maxton Hall si stanno chiudendo: perchè Maxton Hall 2 uscirà così tardi nel 2025? Letteralmente tra più di 6 mesi. E soprattutto in quale potrebbe uscire? Secondo noi esistono diversi motivi che forse vi faranno rivalutare le scelte di Prime Video.

Maxton Hall 2: perchè è stata scelta quella data?

Maxton Hall 2 ci aspettavamo di vederla sul piccolo schermo di Prime Video in primavera così come lo scorso anno ha debuttato la prima stagione della serie. Purtroppo dovremo attendere di più perchè non uscirà prima della fine del 2025. Ma perchè? Allora fidatevi di Amazon Prime perchè ha fatto bene i suoi conti. Maxton Hall è una hit, un successone che lo scorso anno ha incantato tutti gli amanti dei teen drama e non solo. Prime Video ci puntava si ma non si aspettava questo enorme successo: ha avuto il maggior successo di sempre tra tutte le serie Prime Video Original non americane posizionandosi al numero 1 in 120 stati diversi. Capite? Per questo Prime non può distribuire Maxton Hall in un qualunque mese dell’anno, così a caso. Ha bisogno di un periodo d’uscita che sia in grado di fornire alla serie il massimo risalto possibile. Fine anno è stato ritenuto il periodo perfetto. Considerate che dovranno uscire anche The Summer I Turned Pretty 3 in estate ed avrà più di 2 mesi dedicati solo a questa, Culpa Nuestra, La ruota del tempo, forse Gen V 2 e tante altre serie tv.

In oltre gli episodi per questa stagione di Maxton Hall potrebbero essere di più di 6, quindi il tempo di montaggio e post produzione sarà più lungo rispetto a quello della prima stagione. Prime ha confermato che punteranno tanto sulla colonna sonora e che vogliono confezionare il prodotto al meglio possibile, per questo i tempi di attesa varranno la pena.

Infine un motivo decisamente sensato: Prime vuole far uscire la serie quando saranno pubblicati almeno in inglese tutti e tre i libri della saga. Per farli leggere prima dell’uscita della serie? Si, ma anche per poterli vendere su Amazon ed ascoltare su Audible. Il terzo libro uscirà in inglese il 6 novembre. ecco perchè per noi Maxton Hall 2 debutterà a novembre ma dopo il 6.

Ora siete convinti della scelta di Prime o preferivate vedere la serie subito anche se non nella sua versione migliore?

