Lady Gaga: la tracklist e le collaborazioni di Dawn of Chromatica

Sarà disponibile da venerdì 3 settembre in tutti gli store digitali Dawn of Chromatica, il remix album del disco Chromatica di Lady Gaga, pubblicato lo scorso anno e che aveva debuttato al primo posto della classifica italiana e non solo. L’album aveva portato a quota 6 il numero dei dischi di Gaga che hanno debuttato in vetta alla classifica americana.

Il disco è una totale rivisitazione di quello originale con nuove collaborazioni e remix, con la produzione esecutiva di BloodPop. L’album è già disponibile per il pre-save .

La versione originale, rilasciata soltanto lo scorso anno durante il lockdown, sta dunque per tornare nei negozi in una veste rivisitata, contenente il remix delle canzoni già edite.

Ecco l’annuncio di qualche settimana fa da parte della cantante statunitense: “L’album remix di Chromatica è davvero fuego. La musica è vita”, aveva scritto l’artista su Twitter. Lo scorso aprile, invece, era stato proprio il produttore BloodPop che ha affiancato la cantante e attrice nelle registrazioni di Chromatica, a suggerire sui social che la cantautrice statunitense avrebbe pubblicato questo disco di remix.

Il progetto uscirà dunque tra pochi giorni e intanto Lady Gaga ha già annunciato il suo prossimo obiettivo. Si tratta di una seconda collaborazione con Tony Bennett. Love for sale è il titolo del progetto collaborativo in questione e sarà disponibile dal 1° di ottobre.

Questa la tracklist completa di Dawn of Chromatica di Lady Gaga:

01. Alice (LSDXOXO Remix)

02. Stupid Love (COUCOU CHLOE Remix)

03. Rain on Me (With Ariana Grande) (Arca Remix)

04. Free Woman (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)

05. Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)

06. 911 (Charli XCX & A. G. Cook Remix)

07. Plastic Doll (Ashnikko Remix)

08. Sour Candy (With BLACKPINK) (Shygirl & Mura Masa Remix)

09. Enigma (Doss Remix)

10. Replay (Dorian Electra Remix)

11. Sine From Above (with Elton John) (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)

12. 1000 Doves (Planningtorock Remix)

13. Babylon (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)

14. Babylon (Haus Labs Version)