Cenerentola – Prime Video: Million to one di Camila Cabello: Audio, testo e traduzione

Testo e traduzione di Million to one di Camila Cabello dalla colonna sonora di di Cenerentola di Prime Video.

Da 3 Settembre Camila Cabello farà il suo debutto da attrice nei panni di Cenerentola nel musical omonimo di Amazon Prime Video. E’ uscita la prima canzone tratta dalla colonna sonora chiamata Million to one, che racconta i sogni della protagonista della favola.

Il film:

Cenerentola di Kay Cannon (Pitch Perfect) è un’audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti. La nostra eroina (Camila Cabello) ha grandi sogni e con l’aiuto di Fab G riuscirà a perseverare per realizzarli. Cenerentola presenta un cast stellare che comprende Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan.

Ascolta Million to one di Camila Cabello per Cenerentola:

Testo di Million to one:

[Verse 1]

Here I go again

I’m imagining a world outside unlike the one I’m in

Daydreamin’ again of when I’ll get a chance

There’s a world that understands

Where you don’t hear the whispers in the room you’re walkin’ in

Daydreamin’ again, all I need is a chance

[Pre-Chorus]

So go ahead, roll your eyes at me

Tell me who I’m gonna be

Tell me I’m out of my league

Tell me I’m out of my league

Go on and laugh at me

You’re gonna wake up and see

[Chorus]

If it’s a million to one

I’m gonna be that onе and

If it’s a shot in the dark

I’m gonna be the sun

And I just can’t afford to bе wrong

Even when I’m afraid

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

[Verse 2]

I can barely sleep

‘Cause my heart is always racing, chasing, pacing ‘round the room

Livin’ carefully is something I don’t wanna do, huh

[Pre-Chorus]

So go ahead, roll your eyes at me

Tell me who I’m gonna be

Tell me I’m out of my league

Tell me I’m out of my league

Go on and laugh at me

You’re gonna wake up and see

[Chorus]

If it’s a million to one

I’m gonna be that one and

If it’s a shot in the dark

I’m gonna be the sun

And I just can’t afford to be wrong

Even when I’m afraid

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

[Bridge]

I can see her now and then

Wanna know what I could be, yeah

I see her laughin’, ‘cause she knew all along in her ahead

So when the light is hard to see

Chased all in me

[Chorus]

If it’s a million to one

I’m gonna be that one and

If it’s a shot in the dark

I’m gonna be the sun

And I, I just can’t afford to be wrong

Even when I’m afraid

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

[Outro]

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name, yeah

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

Traduzione di Million to one:

[Verse 1]

Ci risiamo

Sto immaginando un mondo esterno diverso a quello in cui vivo

Sognando ad occhi aperti al momento in cui avrò una possibilità

c’è un mondo che comprende

dove non senti sussurrare nella stanza in cui entri

Sognando ad occhi aperti, tutto quello di cui ho bisogno è una possibilità

[Pre-Chorus]

quindi fallo, alza gli occhi al cielo

dimmi quello che sarò

dimmi che è fuori dalla mia portata

dimmi che sono fuori portata

dai ridi di me

ti sveglierai e vedrai

[Chorus]

Se è una su un milione

io sarà quell’uno

se è un salto nel buio

io sarò il sole

e non posso permettermi di sbagliarmi

e quando ho paura

Saprai il mio nome

Saprai il mio nome

[Verse 2]

Dormo a malapena

perché il mio cuore batte forte, insegue, cammina per la stanza

vivere in tranquillità è qualcosa che non voglio fare, huh

[Pre-Chorus]

quindi fallo, alza gli occhi al cielo

dimmi quello che sarò

dimmi che è fuori dalla mia portata

dimmi che sono fuori portata

dai ridi di me

ti sveglierai e vedrai

[Chorus]

Se è una su un milione

io sarà quell’uno

se è un salto nel buio

io sarò il sole

e non posso permettermi di sbagliarmi

e quando ho paura

Saprai il mio nome

Saprai il mio nome

[Bridge]

La vedo ora e dopo

so cosa voglio essere, yeah

la vedo ridere’, perché lo sapeva sin dall’inizio

quindi quando le luci sono difficili da vedere

prendo tutto quello che c’è in me

[Chorus]

Se è una su un milione

io sarà quell’uno

se è un salto nel buio

io sarò il sole

e non posso permettermi di sbagliarmi

e quando ho paura

Saprai il mio nome

Saprai il mio nome

[Outro]

Saprai il mio nome

(x4)