Selena Gomez presa di mira in una serie tv per il trapianto di rene: la sua risposta

Non è la prima volta che Selena Gomez si ritrova a dover fronteggiare dei commenti sgradevoli che riguardano il suo trapianto di rene che per poco le è costato la vita. Era già successo nel remake della celebre serie Saved By The Bell e sembra che il mondo degli autori non abbia ancora imparato. Mentre quella volta soltanto i fan e la sua amica Francia Raisa si erano esposti, stavolta la stessa cantante di De Una Vez ha voluto dire la sua.

Nella serie televisiva The Good Fight viene, infatti, fatto un commento che non è stato molto apprezzato dai Selenators e da Selena stessa che ha così commentato:

I fan hanno immediatamente preso azione sui social e su Twitter boicottando la serie ed esprimendo il loro dissenso per questa incresciosa situazione. Sel ha poi continuato:

E li ha invitati, qualora sia possibile, a diventare donatori di organi.

I am not sure how writing jokes about organ transplants for television shows has become a thing but sadly it has apparently. I hope in the next writer’s room when one of these tasteless jokes are presented it’s called out immediately and doesn’t make it on air.

— Selena Gomez (@selenagomez) August 3, 2021