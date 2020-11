Lady Gaga per la canzone della pubblicità di Just Dance 2021

C’è un po’ di Lady Gaga nello spot di Just Dance 2021. Durante il video è infatti possibile ascoltare il brano Rain on Me, dell’artista italo-americana in collaborazione con Ariana Grande. Just Dance è il videogame di danza più conosciuto a livello internazionale. Un fenomeno mondiale con più di 135 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 70 milioni di copie vendute. La formula magica che coinvolge grandi e piccini sono spensieratezza, divertimento epuro e leggerezza. Sicuramente un ottimo diversivo per passare qualche ora di spensieratezza in famiglia o con gli amici. Qui di seguito lo spot con in sottofondo Rain on Me di Lady Gaga e Ariana Grande.

JUST DANCE: PER QUALI CONSOLE È DISPONIBILE?

Just Dance 2021 è disponibile a partire dal 21 novembre sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch , PlayStation 4,

Xbox One e Stadia. Il 24 novembre approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La versione PS4 è retrocompatibile con la PS5, mentre chi lo acquisterà su Xbox ONE potrà tranquillamente scaricarlo su XBOX Series X/S senza costi aggiuntivi. Come se questo non bastasse, segnaliamo che è disponibile per tutte le piattaforme l’app Just Dance Controller che rende il gioco “accessibile” a tutti calcolando il punteggio dallo smartphone, permettendo fino a 6 giocatori di ballare contemporaneamente.

LADY GAGA: FUTURA COLLABORAZIONE CON KYLIE MINOGUE?

In occasione del nuovo album di Kylie Minogue, Disco, la cantante ha rilasciato un’intervista a Elle durante la quale ha parlato dei suoi progetti futuri. Dopo più 30 anni di onorata carriera e collaborazioni con altre icone del pop, Kylie ha espresso il desiderio di collaborare con tre celebri nomi: Dua Lipa, Myley Cyrus e… Lady Gaga! Kylie Minogue ha dichiarato: “Ho realizzato molte collaborazioni nel corso degli anni, adoro farle perché adoro immergermi in acque diverse e colorare la tua performance con l’anima dell’altro artista … Dua si sta decisamente divertendo. Lady Gaga. Amo Miley. Ammiro tanto queste donne”.

