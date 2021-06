Apple lancia la pubblicità del nuovo iPad con Part of Your World de La Sirenetta

Sin dal suo primissimo spot la Apple è nota per stupire il proprio pubblico con trovate geniali. Negli anni abbiamo visto pubblicità ispiranti o storie commoventi, ma anche spot decisamente comici, proprio come l’ultimo che l’azienda di Cupertino ha dedicato al nuovo iPad.

Lo spot è una simpatica parodia della celebre Part of Your World (in italiano La Sirenetta), tratta dalla colonna sonora de La Sirenetta, che gioca con l’idea del dover stare chiusi in ufficio in mezzo a device di ogni tipo quando una ragazza può comodamente lavorare all’aperto con il suo iPad. Chiaramente lo spot è perfetto anche per questo periodo in cui, piano piano, le persone ricominciano a uscire di casa e a stare in mezzo alle persone a seguito della pandemia.

Lo spot della Apple è stato tradotto anche in italiano. Qui, per l’occasione, stata utilizzata la versione nostrana del pezzo a riprova di quanto ormai le canzoni Disney facciano parte della cultura pop. Noi vi lasciamo con la versione originale, vi assicuriamo che dopo averlo visto avrete voglia di riascoltare la canzone originale oppure di mettervi voi stessi a cantare!

Guarda lo spot della Apple

iPad | Your next computer is not a computer | Apple

Watch this video on YouTube

Guarda la clip di Part of You World tratta da La Sirenetta

Jodi Benson - Part of Your World (Official Video From "The Little Mermaid")

Watch this video on YouTube

Una scelta, quella della Apple, che ci fa sorridere dal momento che proprio in questi giorni sono in corso in Sardegna le riprese del remake in live action dell’amato classico Disney.

La Sirenetta è diretto dal regista Rob Marshall e vedrà proprio la stessa colonna sonora composta da Howard Ashman e Alan Menken, a cui si aggiungeranno pezzi originali composti per l’occasione da Lin-Manuel Miranda.

Nel cast vedremo Halle Bailey e Jonah Hauer-King rispettivamente nei ruoli di Ariel e Eric. A fianco a loro Javier Bardem che sarà Re Tritone, Melissa McCarthy che interpretà il ruolo della strega del mare Ursula, Daveed Diggs che interpreterà Sebastian.