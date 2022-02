La Sirenetta: Lin-Manuel Miranda conferma 3 nuove canzoni

Anche se La Sirenetta arriverà nelle sale tra un anno circa – vi ricordiamo che le riprese sono finite la scorsa estate, Lin-Manuel Miranda ha appena rassicurato i fan riguardo la colonna sonora.

Il compositore e regista di tick, tick… BOOM! in una recente intervista a Variety ha detto che ha lavorato insieme ad Alan Menken per la composizione di tre nuove canzoni ma che tutte quelle precedenti saranno presenti nel live action. I fan de La Sirenetta possono quindi stare tranquilli.

Queste le parole di Lin-Manuel Miranda:

Alan ti dice se qualcosa non gli piace. È una persona molto onesta. Sta anche arrangiando, oltre a fare il lavoro sulle canzoni, proprio come ha fatto con l’originale. Non vedrò una bozza per un altro paio di mesi, ma il fatto che lui sia contento rende contento anche me.

Il compositore ha poi proseguito parlando delle nuove canzoni:

Abbiamo scritto tre o quattro canzoni originali che non rimpiazzeranno nulla di quello che amate. C’è tutto dentro. Non c’è un fan de La Sirenetta più grande di me. Abbiamo trovato un paio di idee per altra musica che non vedo l’ora di ascolta, ma onestamente ne so poco anch’io al momento.